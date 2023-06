Granfondo na região de Terras de Basto

Autarquias de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena recebem prova de ciclismo.





O Granfondo Terras de Basto, que decorrerá no domingo, dia 11 de junho, com partida e chegada em Ribeira de Pena e que será o herdeiro legítimo do Granfondo Senhora da Graça, fruto, igualmente, da parceria estabelecida entre a entidade Cabreira Solutions e a Câmara Municipal de Terras de Basto e a Proteu como main sponsors. Com esta rotatividade de colocação de paddock em concelhos distintos, pretende-se inovar todos os anos, com novos locais, percursos inéditos e perfil de etapa para todos os gostos.





Manteremos, nesta edição, todo o arrojo do antecessor Granfondo Sr.ª da Graça adicionando-lhe as mais belas particularidades e valências paisagísticas naturais e patrimoniais, bem como os usos e costumes das gentes das Terras de Basto, bem como o espírito de labuta do Guerreio Basto, ainda hoje, evidente nas tradições peculiares dos concelhos de Cabeceiras, Celorico e Mondim de Basto e de Ribeira de Pena. Losango municipal de excelência para o acolhimento e desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida e bem-estar proporcionado aos visitantes.





As distâncias delineadas para este evento cicloturístico pretendem abranger diferentes tipos de praticantes, com idades compreendidas entre os 16 e os 80 anos de idade, com premiação nos diversos escalões. Este ano, os cicloturistas têm a opção de escolha nas distâncias minifondo com 73 Kms (1197 acumulado de subida) e mediofondo com 93 kms (2080 mts acumulado de subida) e a distância mais longa, o granfondo, com 125 kms (2957 mts de desnível positivo).





Contaremos com um pelotão com cicloturistas vindos de várias nacionalidades que darão corpo a um serpentear colorido, que se alongará pelas belas estradas desta região, percorrendo os quatro concelhos aderentes, optando pelas distâncias habituais nesta tipologia de eventos de ciclismo para todos.





Este ano os anfitriões serão os ribeirapenenses e com a bênção da Padroeira local, a Nossa Senhora da Guia, será dado o arranque para este novo formato logístico. O cenário ganhará ainda mais cor com os vales profundos definidos pelo Tâmega e pelos seus sonoros e refrescantes afluentes, com o seu verde intenso, que apresentam uma expressão agrícola e de povoamento tipicamente minhota. A cultura local será também dada a conhecer, bem como todo o património arquitetónico e monumentos civis e religiosos de índole variada, desde pontes, igrejas e pelourinhos, núcleos museológicos e casas solarengas, com particular destaque para a casa onde viveu Camilo Castelo Branco, que ali trabalhou, se inspirou e constituiu família.





Neste tipo de eventos, o relevo dado ao enriquecimento cultural faz parte do programa, a par do desenvolvimento de um estilo de vida saudável e o respeito pelo ambiente, cumprindo um plano de sustentabilidade, materializado pela chancela "Pegada Positiva" incutida pela Cabreira Solutions aos participantes, que, inclusive, são premiados pelas práticas exemplares de respeito pelo ambiente e pelo próximo.





A aposta na ampliação da abrangência territorial e na envolvência dos quatro municípios, favorecerá, inevitavelmente, o aumento qualidade do evento, porque os organizadores e as localidades acolhedoras estão conscientes da importância turística que estes eventos trazem para as regiões e tudo farão para que os índices de satisfação sejam também superados e, simultaneamente, difusores de uma divulgação altamente positiva das Terras de Basto como local de eleição para turismo ativo.