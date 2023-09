Granfondo Serra d`Ossa Rubis Gás já mexe com o Alentejo Central

Perante uma plateia repleta foi apresentado o evento de cicloturismo designado Granfondo Serra d`Ossa Rubis Gás, na passada quarta-feira, no salão nobre da Câmara Municipal de Estremoz, fruto da parceria Cabreira Solutions com a Câmara Municipal de Estremoz e apoio dos concelhos circunvizinhos de Borba, Redondo, Alandroal e Vila Viçosa, cujos presidentes marcaram presença. O evento que decorrerá no domingo, 8 de outubro, e conta já com mil e duzentos inscritos vindos de várias nacionalidades.

Foram apresentadas as distâncias delineadas para este evento, que contempla todas as idades e toda a família. No sábado, haverá o granfondinho e, no domingo, os cicloturistas têm a opção de escolha nas distâncias minifondo com 74 kms e mediofondo com 114 Kms. A distância rainha, o granfondo, terá 149 Kms e percorrerá todos os concelhos parceiros.





Nesta edição inaugural, os participantes terão a oportunidade de conhecer uma nova região e novos percursos. O ponto de partida e chegada será na cidade de Estremoz, onde estará instalado todo o paddock e centro logístico do evento. Aqui, os visitantes terão ao dispor e como cenário o colossal espólio arquitetónico estremocense e farão os kms iniciais e finais por entre fortificações, castelos e conjuntos monumentais. A corrida passará ainda pelas exemplares ruas e ruelas, adornadas pela típica calçada portuguesa existente, toda ela elaborada em mármore, característica comum a toda esta zona, reconhecida como Capital dos Mármores, contribuindo bastante para esta manifestação importantíssima do património cultural português.





Neste tipo de eventos, o relevo dado ao enriquecimento cultural faz parte do programa, a par do desenvolvimento de um estilo de vida saudável e o respeito pelo ambiente, cumprindo um plano de sustentabilidade, materializado pela chancela "Pegada Positiva" incutida pela Cabreira Solutions aos participantes, que, inclusive, são premiados pelas práticas exemplares de respeito pelo ambiente e pelo próximo. Durante a apresentação, João Cabreira, Ceo da Cabreira Solutions, destacou a importância de associar a este evento de "turismo ativo", o cariz familiar e a responsabilidade ambiental e social, recordou que para além da corrida, o granfondinho e a caminhada, há uma iniciativa de solidariedade social em conjunto com a Rubis Gás que vai atribuir uma verba monetária angariada durante o evento à CERCI do Alentejo Central. A Rúbis Gás trará também para este evento dois balões de ar quente para quem quiser desfrutar desta novidade, assegurou Cristina Machado.





Por seu lado, José Santos, Presidente da Entidade Turismo do Alentejo e Ribatejo aflorou a importância de estar ao lado de eventos com esta qualidade, sobretudo, porque traz uma enorme visibilidade ao território e reforça a marca turística "Serra d`Ossa", importante cartão de visita da região.





O Presidente da Câmara anfitriã, José Manuel Sádio, visivelmente lisonjeado pela adesão de participantes nesta primeira edição e toda a qualidade organizativa patenteada pela Cabreira Solutions, fez questão de referir que "desde a primeira hora que acreditou que poderiam ter um evento marcante para toda a região e não hesitou em estender o convite aos seus congéneres dos concelhos da região, cuja a adesão e envolvência o deixa plenamente convencido que esta parceria se revelará de sucesso ao longo dos anos."





Está lançada a "primeira pedra" de uma nova valência para a Serra d`Ossa e para toda região do Alentejo Central, o Granfondo Serra d`Ossa Rubis Gás, 2023.