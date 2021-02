Grupo Fidelidade disponibiliza avaliador de sintomas para todos os portugueses

O Grupo Fidelidade, através da sua seguradora de saúde Multicare vai disponibilizar, gratuitamente e sem necessidade de registo prévio ou qualquer outro tipo de identificação, a todos os cidadãos residentes em Portugal o seu Avaliador de Sintomas, uma ferramenta digital da plataforma "Medicina Online" da Multicare, que permite o acesso a um sistema de triagem de sintomas de saúde, que contempla sintomas associados à infeção por COVID-19, mas que avalia também sintomas relacionados com outras patologias, sem que se tenha de sair de casa, e fazendo recomendação do tipo de acompanhamento clínico necessário.





Este avaliador de sintomas, disponível de forma permanente para os clientes Multicare, e que nesta terceira vaga pandémica foi disponibilizado para todos os 2,3 milhões de clientes Fidelidade, é agora alargado a toda a população residente em Portugal, mesmo que não seja cliente do Grupo, com o objetivo de apoiar o Sistema Nacional de Saúde (SNS).Após a triagem clínica, o Avaliador de Sintomas permite o aconselhamento dos próximos passos que devem ser seguidos, remetendo os casos considerados suspeitos de COVID-19 para o SNS24 e permitindo aos clientes Multicare um atendimento médico imediato por telemedicina.Desenvolvida com a Teladoc Health, líder mundial no desenvolvimento de cuidados de saúde virtuais, este Avaliador de Sintomas é utilizado por milhões de pessoas em mais 170 países espalhados por cinco continentes, e poderá ser acedido através da App Medicina Online da Multicare, disponível para os sistemas operativos IOS e Android; através do Multicare Medicina Online/avaliador de sintomas ou através das plataformas digitais da Fidelidade e da Multicare O Avaliador de Sintomas estará disponível para todos os portugueses de forma universal e gratuita, 24 horas por dia, a partir de segunda-feira dia 8 de fevereiro, através do link: multicare.pt/avaliador.