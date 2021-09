Há um novo espaço para sonhar

Encontre o local perfeito para os seus sonhos com a nova cama Emma.









A mais premiada marca de descanso, Emma, acaba de lançar uma nova versão da cama, disponível no seu site em www.colchaoemma.pt . Esta nova versão distingue-se da anterior pois apresenta um design mais elegante e com maior suporte. Agora já pode revolucionar o conforto do seu quarto sem ter de sair de casa.

À semelhança do colchão Emma que vem convenientemente enrolado dentro de uma caixa, a inovadora cama Emma é-lhe também entregue em casa, tudo num só. Esta cama foi desenhada a pensar em todos e qualquer um, pois com esta nova versão torna-se ainda mais fácil de montar a cama Emma em casa. Basta seguir as indicações do manual em simples passos e em menos de 1h já poderá relaxar na sua nova cama.





Com uma inspiração nórdica e estilo intemporal, esta nova versão da cama Emma apresenta uma cabeceira almofadada (removível) e tem no seu todo 110 cm de altura. Tem uma estrutura propositadamente simples para fazer justiça a qualquer tipo de quarto, sejam eles mais pequenos ou maiores, e este novo modelo tem ainda a vantagem de oferecer mais espaço para armazenamento, cerca de 20cm em altura, sob a base da cama. Esta cama tem um certificado OEKO-Tex® 100 e é constituída por FlexiSlats de modo a otimizar a distribuição da pressão para um máximo conforto enquanto dorme. A sua base AirFlow garante a respirabilidade do seu colchão para que possa dormir fresco e confortável toda a noite.





A marca garante assim o seu compromisso de contínua inovação e aperfeiçoamento dos seus produtos com os melhores materiais existentes no mercado e consoante a opinião dos consumidores.





Para obter uma experiência de sono ainda mais completa, pode combinar a sua cama Emma com um colchão Emma à sua escolha. Pode testar diferentes combinações para o seu conjunto cama e colchão, disponível no site, a partir de 628€.





Para além da qualidade assegurada, a Emma faz entregas gratuitas em sua casa. A marca oferece ainda 100 noites de teste. Se não gostar do seu produto Emma, tem a possibilidade o devolver. A Emma recolhe o produto em casa e reembolsa-lhe o valor para que possa fazer a escolha certa, sem compromisso.





Este novo lançamento permite à Emma estar um passo mais próxima de cumprir com a sua missão de "contribuir positivamente para a vida das pessoas melhorando a sua experiência de sono", trazendo o conforto e inovação até a sua casa de forma rápida e eficaz.