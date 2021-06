Heineken® leva fãs à final do UEFA Euro 2020™

A pandemia dificulta as viagens ao estrangeiro, mas Heineken® leva os fãs a ver a final do Europeu no Hotel Inglaterra, no Estoril.





Para comemorar a final do EUFA EURO 2020TM, que acontece a 11 de julho, em Londres, Heineken®, Parceiro Oficial de Cerveja do UEFA EURO-2020™, vai oferecer uma experiência de visualização do jogo no Hotel Inglaterra – e não, não é coincidência -, situado perto do Casino do Estoril, a um vencedor e quatro amigos.

Para se habilitarem a ganhar e desfrutar de uma experiência diferente em solo nacional, os participantes devem partilhar 1 Instagram Story com as garrafas das duas Seleções que acreditam que irão disputar a final deste Europeu de futebol. Além disso, devem tagar o perfil @heinekenpt e os quatro amigos com quem gostariam de viver esta oportunidade.

De recordar que a cerveja Heineken® lançou no mercado uma edição limitada de garrafas colecionáveis com um novo design temporário, incentivando os consumidores a darem o pontapé de saída nas celebrações de uma das provas de seleções mais importantes a nível mundial.

A participação mais criativa e original e cujo prognóstico das Seleções que disputarão a final esteja correcto, sairá vencedora.

O vencedor terá a oportunidade de desfrutar da visualização do desfecho desta competição, pelas 20h00 de dia 11 de julho, num espaço exclusivo com mais quatro amigos, devidamente testados e cumprindo todas as normas de segurança e higiene necessárias face a situação pandémica. A oferta inclui ainda uma noite de alojamento, acesso a comida e bebida durante o período de jogo, e pequeno-almoço na manhã seguinte, a 12 de julho.

O passatempo decorrer entre as 10h00 de dia 29 de junho e as 17h00 de 2 de julho. O vencedor será contactado por mensagem privada no Instagram.

O regulamento para todos os participantes desta promoção de Heineken® está disponível aqui

Sobre Heineken®:

Em 1873, um jovem empresário chamado Gerard Heineken descobriu a paixão pelo fabrico de cerveja. Comprou então um terreno na região que é hoje o centro de Amesterdão, construiu uma cervejeira e dedicou-se a aperfeiçoar a receita que em breve se tornaria a primeira cerveja lager "premium" da Holanda. A notícia rapidamente se espalhou, e o nome Heineken®, estampado em cada garrafa, tornou-se um símbolo nacional de qualidade. No coração do sucesso da Heineken® estão ingredientes puros e naturais: malte de cevada, água, lúpulo e um pequeno, mas significativo elemento, chamado levedura A. A levedura A, exclusiva da Heineken®, é responsável pelo sabor rico e equilibrado, bem como pelas subtis notas frutadas que têm distinguido cada Heineken® desde o século XIX. Heineken® é a marca de cerveja premium mais internacional do mundo, vendida em mais de 170 países.