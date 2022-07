Heineken® Live Your Music prolonga a música até ao fim do Verão

A Heineken continua a espalhar música junto dos seus consumidores até ao final do Verão, de Norte a Sul de Portugal, através do Heineken® Live Your Music.

Esta iniciativa da marca consiste na promoção de eventos – concertos, DJ sets e ainda uma promoção em que o consumidor pode ganhar milhares de prémios relacionados com música, bem como uma viagem dupla à Heineken Experience, em Amesterdão. Esta iniciativa teve início em junho e terminará em novembro, sendo exclusiva do canal HORECA.





Atualmente, entre Lisboa, Porto e Algarve, já estão confirmados concertos de artistas como Dino d’Santiago, Bárbara Bandeira, Da Chick, Tatanka e Tiago Nacarato.





Consulte abaixo a agenda dos concertos desta iniciativa: PORTO ALGARVE LISBOA 15 de julho 4 de agosto 2 de setembro Plano B Praia na Vila (Quarteira) Praia no Parque Artista: Da Chick Artista: Tatanka Artista: Dino d’Santiago 22 de julho 12 de agosto 9 de setembro Lapa Lapa Praia Verde (Altura) Titanic Sur Mer Artista: Tiago Nacarato Artista: Tainá Artista: Rita Vian 19 de agosto 17 de setembro Água Qlub (Vilamoura) Carmo Rooftop Artista: Irma Artista: Bárbara Bandeira Quanto à promoção ao consumidor: basta comprarem uma garrafa de Heineken original ou de Heineken 0,0 nos pontos de venda aderentes (com abrangência a nível nacional no canal HORECA), todas as sextas-feiras entre julho e novembro, e guardarem o talão de compra. Depois, basta participar em www.heinekenliveyourmusic.pt, fazendo o upload do talão de compra. Entre os prémios destacam-se uma viagem dupla a Amsterdão com entrada na Heineken Experience, Bluetooth Speakers JBL, Earbuds JBL e vouchers de streaming de música.