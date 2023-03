International Coffee Partners anuncia novo Presidente

A organização sem fins lucrativos International Coffee Partners anunciou hoje o novo Presidente: Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, Portugal.





A organização sem fins lucrativos International Coffee Partners (ICP) anunciou hoje o novo Presidente: Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, Portugal, que sucede a Kathrine Löfberg, Presidente do Conselho de Administração da Löfbergs, Suécia. Sob a nova liderança, a ICP pretende aprofundar o seu trabalho em áreas estratégicas, impactar jovens agricultores e continuar a gerar conhecimento em torno das alterações climáticas. O reforço das parcerias será também um ponto fulcral nos próximos anos. A ICP propõe-se apoiar e melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores de café, tornando-os mais competitivos e dotando-os de práticas sustentáveis. É uma parceria pré-competitiva das principais empresas familiares europeias de café, Delta Cafés de Portugal, Franck da Croácia, Paulig da Finlândia, Joh. Johannson da Noruega, Löfbergs da Suécia, Lavazza da Itália, Neumann Kaffee Gruppe da Alemanha, e Tchibo da Alemanha.





Na apresentação oficial que decorreu hoje, em Lisboa, na Delta The Coffee House Experience, Kathrine Löfberg fez um balanço dos seus sete anos enquanto Presidente da ICP, destacando marcos e desafios do seu mandato. Em 2021, por exemplo, a ICP celebrou o seu 20º aniversário. "A nossa experiência de 20 anos de ICP ensinou-nos a não olhar para a produção de café de uma forma isolada, mas para a agricultura familiar como um todo", descreve. "Adotamos uma abordagem holística que inclui as gerações mais jovens, questões de género, atividades fora da exploração agrícola, e a natureza". Desde a sua fundação em 2001, a ICP já atingiu mais de 110.000 famílias de pequenos produtores em 13 países.





O mandato de Kathrine Löfberg que se prolongou, devido à pandemia COVID-19, acompanhou desafios na segurança alimentar, transporte, disponibilidade de mão-de-obra e insumos nas regiões do projeto. "Apesar das adversidades vividas pelas famílias, que já se encontravam numa situação vulnerável, verificámos que as que participaram nos projetos da ICP foram capazes de reagir e mitigar os desafios colocados pela pandemia", declarou Kathrine Löfberg. Löfbergs é uma torrefatora de café pertencente à família na 4ª geração, pelo que o café e a sua cultura sustentável são os seus pilares. "Foi um prazer liderar a ICP como Presidente durante sete anos e, claro, continuarei a apoiar as atividades da ICP como parte do steering committee, desejando o maior sucesso ao novo Presidente Rui Miguel Nabeiro".





Nos próximos anos, a ICP planeia continuar a desenvolver as suas atividades com foco específico nas gerações mais jovens e nas alterações climáticas. Rui Miguel Nabeiro está empenhado em acompanhar estas atividades como Presidente da ICP em conjunto com o steering committee: "Tenho o prazer de contribuir para o crescimento do nosso trabalho conjunto. As gerações mais jovens e as alterações climáticas são as prioridades da ICP. O nosso objetivo é dotar os mais jovens de ferramentas que lhes permitam explorar a agricultura e o café como pilares da sua subsistência". No que diz respeito às alterações climáticas, a ICP planeia reforçar ainda mais a iniciativa coffee&climate (c&c), que foi fundada pelos parceiros da ICP em conjunto com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) em 2010. Hoje, a iniciativa é composta por vários membros de empresas privadas e o parceiro público, Swedish International Development Cooperation Agency Sida.





Kathrine Löfberg é a atual Presidente da c&c. Por conseguinte, Kathrine Löfberg e Rui Miguel Nabeiro irão continuar a trabalhar em estreita colaboração sobre estes temas comuns.





Delta Cafés é uma torrefatora de café que está na 3ª geração. A empresa juntou-se à ICP em 2018. Todas as empresas da ICP reconhecem o benefício de trabalharem em conjunto numa base pré-competitiva, unindo forças para um setor de café sustentável. Outro objetivo para os próximos anos é, portanto, expandir as parcerias da ICP. Rui Miguel Nabeiro afirma: "A ICP tem muito a oferecer quando se trata de conhecimento e experiência no terreno. O trabalho de parceria com atores públicos e privados ajuda-nos a todos, a utilizar sinergias e a enfrentar os desafios nas regiões de forma mais eficiente".