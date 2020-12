iServices Black Friday e a Cyber Monday

Entre a Black Friday e a Cyber Monday a iServices vendeu mais de 2.000 iPhones recondicionados.





Na semana em que a empresa, líder na reparação de telemóveis, disponibilizou a campanha com descontos de Black Friday e Cyber Monday registou um total de mais de 2.000 equipamentos seminovos vendidos, quer através da loja online, quer nas mais de 20 lojas espalhadas em todo o país. Os iPhones 6s, 8 e 8+, com 64gb, são os principais campeões na venda de equipamentos recondicionados pela iServices, que tem estado empenhada em alertar para os impactos do desperdício eletrónico no planeta.

Para além do core business na área de reparação de equipamentos, a iServices tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados, com base nos preços competitivos e em grades exclusivamente superiores "temos promovido diversas campanhas para sensibilizar os nossos clientes sobre as vantagens de adquirirem produtos tecnológicos recondicionados. A aquisição deste tipo de equipamentos apela a uma atitude ambientalmente consciente, uma vez que permite reciclar, reutilizar e prolongar a vida útil de milhares de equipamentos eletrónicos, que de outra forma iriam parar ao lixo" salienta Bruno Borges, fundador e CEO da marca.

O iPhones 6s figura entre os smartphones mais procurados na Black Friday 2020, sendo mesmo, um dos modelos mais comercializados. "Com o lançamento de novos modelos da Apple, como o iPhone 12 muitos consumidores aproveitaram os nossos dias de Black Friday e Cyber Monday para encontrarem as melhores promoções nos modelos anteriores. Ora, o iPhone 6S, lançado em setembro de 2014 e ainda compatível com a última atualização do iOS, é o modelo ideal para quem procura um equipamento potente, mas sem dispor de valores elevados para a sua aquisição. Algumas das funções que ainda hoje se mantêm nos dispositivos móveis mais recentes da Apple foram introduzidos por este modelo, o que testemunha o seu sucesso" afirma Bruno Borges. A iServices está a operar no ramo dos equipamentos recondicionados apenas há cerca de um ano e meio, mas de acordo com o administrador da empresa "temos sentido o negócio em crescente expansão e, presentemente, somos já um player de referência neste mercado. Atualmente a nossa oferta restringe-se à marca iPhone e veio permitir democratizar o acesso a estes desejados produtos de luxo, a toda a população, com preços acessíveis. Conscientes da confiança que os consumidores têm na nossa marca optámos por comercializar apenas iPhones recondicionados Grade A+, ou seja, a nossa oferta pressupõe apenas produtos cujo estado é "excelente" ou "como novo" e, com este compromisso que assumimos, garantimos a melhor qualidade possível para um equipamento em segunda-mão, sem esquecer que oferecemos sempre uma garantia de um ano em todos os modelos."

Entretanto, para quem sempre ambicionou comprar um iPhone, mas considera os valores dos novos equipamentos muito elevados, a oferta de seminovos da iServices pode ser a melhor solução "o sucesso que alcançámos com a campanha na Black Friday possibilita-nos continuar a manter os preços mais competitivos do mercado e por isso decidimos prolongar os descontos durante todo o mês de Dezembro, possibilitando desta forma que os nossos clientes possam adquirir, neste Natal, os equipamentos com que sempre sonharam" assegura Bruno Borges.