iServices inaugura a sua 18ª loja no Strada Outlet

A iServices acaba de inaugurar uma nova loja no Strada Outlet passando assim a contar com um total de 18 lojas em território nacional. A nova aposta da marca, que é líder de mercado em reparação de smartphones e tablets, reforça a presença no distrito de Lisboa, onde conta já com oito lojas.



Bruno Borges, o fundador da marca, defende que a abertura de lojas noutros pontos do distrito de Lisboa faz parte da estratégia de expansão da empresa e é essencial para um crescimento sustentado, como tem vindo a acontecer até agora. "Estamos sempre atentos a novas oportunidades, e a abertura desta nova loja veio após uma forte análise geográfica da procura deste tipo de serviços. O Strada Outlet é um ponto estratégico na região de Lisboa onde queremos estar presentes."



A nova loja não foge ao padrão e é possível adquirir na iServices cada vez mais produtos de marca própria que fazem parte do quotidiano de todos os portugueses, sejam cabos, capas, películas e outros acessórios diversos, a iServices oferece aos seus clientes uma variada gama de produtos de elevada qualidade.



Ao longo de toda a sua existência a iServices tem procurado estar sempre perto dos clientes e a estratégia passa por alargar a mancha de lojas a todo o território nacional de forma a conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, que nem sempre têm por perto um serviço de reparação de smartphones e tablets na hora.