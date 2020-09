iServices inaugura a sua 20ª loja em São João da Madeira

A empresa vai abrir mais quatro lojas nos próximos dois meses e pretende recrutar 20 técnicos de eletrotécnica.

A iServices inaugurou uma nova loja no Centro Comercial 8ª Avenida, em São João da Madeira, passando assim a contar com um total de 20 lojas em território nacional. A marca que é líder de mercado em reparação de smartphones e tablets tem vindo a verificar um crescimento superior a 20% na sua faturação, e prossegue desta forma o seu plano de expansão em Portugal. Nos próximos dois meses a iServices vai abrir mais quatro novas lojas e pretende recrutar 20 técnicos de eletrotécnica.

"A abertura de cinco novas lojas, num período de apenas dois meses, faz parte da nossa estratégia para alargarmos, cada vez mais, a nossa presença física em território nacional. O nosso objetivo é a criação, de forma crescente e abrangente, de uma maior proximidade com todos os nossos clientes, de norte a sul do país o que nos permitirá continuar a crescer a um ritmo superior a 20% ao ano, tal como temos vindo a verificar até aqui" salienta Bruno Borges, fundador e CEO da marca.

A nova loja não foge ao padrão e disponibiliza aos habitantes de São João da Madeira, e da área geográfica envolvente, uma ampla e diversificada oferta de serviços de reparação e produtos de marca própria que fazem parte do quotidiano de todos os portugueses, sejam cabos, capas, películas e outros acessórios diversos. Para além do core business na área de reparação de equipamentos, a empresa tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados nas suas lojas físicas e na loja online, com base nos preços competitivos e numa oferta cada vez mais diversificada. Nos próximos dois meses a iServices vai ainda abrir mais quatro novas lojas, o que representa a criação de 20 novos postos de trabalho e pretende recrutar técnicos de eletrotécnica para integrarem os quadros da empresa.