iServices inaugura primeira loja de 2021 no Alegro Sintra

A marca que é líder de mercado em reparação de smartphones e tablets começa 2021 com a abertura da sua 26ª loja, dando continuidade ao ambicioso plano de expansão da iServices, em Portugal. A empresa inaugurou no dia 4 de janeiro uma nova loja no Alegro Sintra para desta forma servir ainda melhor a população do concelho de Sintra.

Esta é uma das nove lojas iServices existentes no distrito de Lisboa, e que disponibiliza à população de todo o distrito um espaço luminoso e funcional, com uma imagem moderna e dotada de todo o conforto e segurança, com as medidas adequadas às necessidades implicadas pela pandemia do Covid-19. Nesse sentido, a nova loja privilegia a simplicidade e a eficiência, garantindo uma experiência de compra confortável. O novo espaço da insígnia iServices não foge ao padrão da marca e disponibiliza uma ampla e diversificada oferta de serviços de reparação e produtos de marca própria que fazem parte do quotidiano de todos os portugueses, sejam cabos, capas, películas e outros acessórios diversos. Para além do core business na área de reparação de equipamentos, a empresa tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados nas suas lojas físicas e na loja online, com base nos preços competitivos e numa oferta cada vez mais diversificada.

De salientar que, o ano de 2020 foi pautado por um forte plano de aberturas da marca que, com mais esta inauguração, perfaz um total de oito lojas inauguradas, num espaço de apenas seis meses, procurando uma maior proximidade com todos os seus clientes. A iServices reforça assim a sua estratégia de expansão no país, contribuindo, num ano particularmente difícil para as famílias portuguesas, para a criação de mais de 50 novos postos de trabalho e para uma maior dinamização da economia nacional.