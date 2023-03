IV Fórum Cyclin Portugal mostra potencial da bicicleta

O turismo ativo e ao ar livre, designadamente com bicicleta e a valorização dos territórios estão em debate em Arouca

O ciclismo é uma das modalidades desportivas mais populares em Portugal. Provas como a Volta a Portugal ou a Volta ao Algarve, certamente, não lhe passam despercebidas se é adepto de desporto. O que talvez não saiba é que em Portugal existem mais de 25 mil quilómetros de percursos para a prática de turismo com bicicleta, distribuídos por 41 infraestruturas Cyclin’Portugal.

A rede ciclável Cyclin'Portugal está em constante desenvolvimento e, além dos percursos já homologados, há ainda uma série de itinerários candidatos ao mesmo estatuto, em 23 infraestruturas que estão em fase de pré-homologação ou candidatura. Ou seja, já há muito por onde pedalar e mais haverá a breve trecho!

"O Fórum Cyclin’Portugal é o maior evento dedicado ao turismo com bicicleta realizado no nosso país, privilegiando o encontro e capacitação de profissionais e outros interessados, e que demonstra o compromisso do ciclismo com o território, nesta área fundamental para a sustentabilidade das regiões do interior e de baixa densidade", afirma Sandro Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

A iniciativa Cyclin' Portugal tem como principal objetivo apoiar a identificação, classificação e promoção de percursos cicláveis de estrada, BTT e gravel em todo o território nacional, contribuindo assim para o desenvolvimento e promoção de Portugal como um destino de excelência para a prática do ciclismo.

Os percursos cicláveis e os centros são apenas algumas das informações disponibilizadas no Anuário Cyclin'Portugal, numa edição com 146 páginas, com conteúdos que convidam a percorrer o país a pedalar, e que vai na terceira edição. Além de apresentar aos ciclistas os Centros Cyclin' Portugal, nesta publicação estão disponíveis sugestões para que os praticantes de ciclismo possam também aproveitar as infraestruturas cicláveis, disfrutando ainda do contacto com a natureza, as paisagens e a gastronomia que o nosso território tem para oferecer.

Território aposta no turismo de natureza

O turismo em bicicleta apresenta um assinalável potencial de aproveitamento do património natural e humano dos territórios e Arouca está na frente com uma aposta clara nesta vertente. "Temos vindo, cada vez mais, a criar percursos acessíveis em bicicleta, cujos exemplos mais relevantes são, como já referido, a Ecovia do Arda (percurso ciclável e também pedonável de aproximadamente 11 quilómetros) e a Grande Rota Montanhas Mágicas. Temos procurado ainda dotar o território de equipamentos de apoio a quem privilegia a bicicleta para fazer turismo, com a instalação de bike stations e serviço de aluguer de geobikes pela Associação Geoparque Arouca", adianta a Presidente da autarquia, Margarida Belém.

A Grande Rota das Montanhas Mágicas é um percurso circular que se desenvolve ao longo dos maciços da Gralheira (serras da Freita, Arada e Arestal) e do Montemuro, entre os rios Douro e Vouga. Atravessa a área geográfica de 7 municípios – Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra, bem como 4 sítios da Rede Natura 2000 – Serras da Freita e Arada e de Montemuro, rio Paiva e Vouga e um Geoparque Mundial da UNESCO – o Arouca Geopark.

Foi desenhada para ser percorrida de bicicleta ou a pé, tendo uma extensão total de 280km na vertente de BTT, divididos em 8 etapas, e de 275km na vertente pedestre, distribuídos por 14 etapas diárias. Está devidamente homologada pelas Federações Portuguesas de Ciclismo e de Campismo e Montanhismo de Portugal.