Já conhece a GLOBOVAC?

A GLOBOVAC, Lda iniciou a sua atividade em 2005 e rapidamente se tornou uma referência nacional na área da Aspiração Central, Piso Radiante Elétrico e Termostatos para sistemas elétricos, hidráulicos e ar-condicionado.

Em 2010 consolida o seu crescimento a nível da Exportação para a Europa, África do Sul e Brasil abrindo a GLOBOVAC-UK.





No ano de 2012 iniciou o fabrico de Centrais de Apiração GV, com forte investimento em moldes para 4 linhas de máquinas: GV Puma, GV Supra, GV Play e GV Metal. Investindo também em moldes próprios para acessórios de pré-instalação.





Em 2018 torna-se o distribuidor oficial para a Europa do sistema de recolha de roupa suja por vácuo: Laundry Jet. Este sistema desenvolvido nos EUA com patente Mundial é um moderno conceito de transporte de roupa suja para os mais exigentes projetos de construção.





No ano de 2022 a empresa abraçou um novo desafio na área da Ventilação. Criando a 1ª VMC (Ventilação Mecanicamente Controlada) duplo fluxo, com recuperação de calor para uso residencial, fabricada em Portugal. Completando ainda a sua gama de oferta com todos os acessórios, grelhas, tubos, caixas de distribuição, entre outros… Mas necessários a um completo projeto de ventilação.





A GLOBOVAC comercializa uma vasta gama de marcas de prestígio: GV®, GV Puma, GV Supra, MK Luna, GV Play, GV Metal, Globolair®, Globofloor, Globomat, GlobomatFoil, B-Warm®, GVent e WoofVac®.





Na GLOBOVAC pensam, projetam, desenvolvem e produzem soluções de conforto para o lar de todas as famílias!

Para mais informações consultar www.globovac.net

