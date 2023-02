Já há solução para jantares românticos à mesma hora de um grande jogo de futebol – e há provas

A BETCLIC CRIA JANTARES ROMÂNTICOS QUE QUE PERMITEM ACOMPANHAR A BOLA SEM ESTRAGAR O CLIMA.





A conciliação de planos românticos com a agenda desportiva pode ser um constrangimento para muitos casais – e, por isso, a Betclic anuncia uma solução que garante que os planos a dois sobrevivem, mesmo em ocasião de grandes jogos de futebol. A marca de apostas desportivas apresentou o conceito pela primeira vez a propósito do Dia dos Namorados - que coincidia também com o regresso da Liga dos Campeões e os confrontos Milan - Tottenham e PSG - Bayern Munique - , organizando um jantar de ambiente extremamente romântico, cujo menu de degustação indicava os destaques dos jogos e os resultados atualizados ao momento (ver aqui).





A iniciativa surgiu da necessidade de combinar o jantar do Dia dos Namorados com um dos jogos mais importantes da época, garantindo que nenhum dos elementos do casal sentisse necessidade de recorrer ao telefone para assistir ao jogo ou obter informações atualizadas. Assim, a marca convidou quatro casais para uma experiência gastronómica exclusiva, que garantia um menu de degustação à altura da efeméride, constituído por dez pratos. Ao longo do jantar, as criações do Chef relatavam o que acontecia em ambos os encontros desportivos – desde cartões amarelos a golos e até faltas.





Naquele momento, apenas um elemento do casal sabia de antemão que os pratos teriam um duplo significado – para que o ambiente romântico não fosse afetado em nenhuma altura. O resultado já está disponível nas plataformas da Betclic.