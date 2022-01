Kärcher vence prémio Escolha do Consumidor 2022

A Kärcher, líder mundial em equipamentos de limpeza de gama doméstica e profissional, recebeu o prémio Escolha do Consumidor 2022 na categoria de Lavadoras de Alta Pressão. Uma distinção que coloca a marca à frente das 8 marcas analisadas pelos consumidores e reconhece o desempenho superior da gama de Alta Pressão Kärcher Power Control.

"Para a Neoparts, representante oficial da Kärcher há mais de 40 anos em Portugal, este reconhecimento inspira a marca a continuar a desenvolver novos e inovadores produtos e soluções de limpeza eficientes para toda a casa e sector profissional", destaca Nuno Pereira Coutinho, Diretor Geral da Neoparts.

Promovida pelo ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, a Escolha do Consumidor é um sistema de avaliação e classificação de marcas com base na satisfação e aceitação que geram junto dos consumidores, com o único objetivo de determinar o grau de satisfação e aceitabilidade dos consumidores em relação a um produto ou serviço.

A gama Power Control é composta por duas máquinas de Alta Pressão: K5 Power Control e K5 Power Control Home, que oferecem a solução perfeita para cada tarefa de limpeza aliada a tencologia de última geração. Os objetos, pavimentos e fachadas ganham uma nova vida. Onde antes a sujidade dominava, não existe depois nada mais do que limpeza.





Além disso, para maior controle e melhor experiência de utilização, esta gama permite a conectividade à app Kärcher Home & Garden via Bluetooth, que possibilita controlar os aparelhos e obter resultados de limpeza superiores, adaptados a cada necessidade, por exemplo, a app permite perceber a pressão ideal a ser utilizada em cada objeto durante o processo de limpeza para uma otimização dos resultados e gestão do consumo de água e detergente.

A app Kärcher Home & Garden da gama Power Control permite também outras funções como aceder às instruções de montagem, instruções de manutenção e cuidados, bem como acesso ao portal de serviços Kärcher.

Outros detalhes destes equipamentos são ainda um sistema de detergente Plug ‘n’ Clean, para uma troca rápida e limpa do detergente, uma alça telescópica de alumínio de alta qualidade para um transporte confortável e armazenamento com economia de espaço e a incorporação da função Quick Connect, um sistema para conexão e desconexão fácil e rápida da mangueira de alta pressão e da pistola.

O PVP recomendado do modelo K5 K5 Power Control é de 482,37€.

O PVP recomendado do modelo K5 K5 Power Control Home é de 587,67€.