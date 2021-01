Laboratório Móvel da iServices faz reparações ao domicílio

O novo confinamento dita a todos uma utilização ainda mais dependente dos smartphones e equipamentos informáticos.



Sabemos que o novo confinamento dita a todos uma utilização ainda mais dependente dos smartphones e equipamentos informáticos. Quem está em casa, confinado perante o estado de emergência, pode ter necessidades de reparação dos seus equipamentos.

A atividade da iServices é considerada Serviço Essencial, pelo que mantém todas as lojas abertas, porém a marca disponibiliza um conjunto adicional de serviços para que nenhum cliente tenha de sair de casa nem necessite de se deslocar às lojas.

A marca oferece um serviço gratuito de recolha e entrega, com estafetas próprios, que vão recolher os equipamentos aos locais indicados pelos clientes, reparam os mesmos e devolvem passado uma, ou duas horas.



Por outro lado, para toda a região de Lisboa, a iServices disponibiliza ainda de um serviço de reparação ao domicílio, sem quaisquer custos adicionais para os seus clientes. Trata-se de uma carrinha preparada como laboratório móvel , que vai proceder a qualquer tipo de reparação à porta do cliente. Ambos os serviços podem ser solicitados diretamente no website da marca, ou através de telefone.

Para responder a todas as dúvidas o website da iServices disponibiliza ainda um Chat com resposta imediata dada por técnicos qualificados, sendo esta uma inovação na indústria da reparação de equipamentos. Todas as dúvidas sobre software, hardware, atualizações, apps, e muitas outras questões, que podem ser uma verdadeira complicação para alguns utilizadores, são respondidas na hora pelos técnicos mais experientes da iServices.