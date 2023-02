Lançamento do novo logo do 12º Festival Islâmico de Mértola

O Festival Islâmico de Mértola já tem novo logo para a edição deste ano que se realiza entre os dias 18 e 21 de maio.





Arrancou oficialmente a promoção do 12º Festival Islâmico, com apresentação do novo logo para a edição de 2023, através de um vídeo promocional que a autarquia de Mértola divulgou nos seus canais de comunicação digitais. O vídeo, para além de dar a conhecer o novo logo, tem também como objetivo explicar a forma como foi construído, justificando de uma forma simples como se conseguiu chegar à arte final.





Este foi o primeiro momento de um programa estratégico de promoção que está a ser preparado. Iremos ter muitos outros momentos promocionais ao longo destes meses e que a seu tempo serão comunicados.





O Festival Islâmico está de volta em 2023 e com ele regressa o famoso "Souk" com as ruas cobertas de panos e caniços, cheias de cor, de artesãos, de comerciantes de vários pontos do mundo, com animação de rua e oficinas onde poderá ter experiências fantásticas. Os aromas e as sonoridades de vários pontos do mediterrâneo é algo que também são intrínsecas a este Festival.