Lino Araújo N.º 1 no pódio! Lino Araújo vence a primeira prova do Campeonato Nacional de Aquabike 2022

O campeão Lino Araújo terminou a sua primeira prova do Campeonato Nacional de Aquabike 2022, no primeiro lugar no pódio, destacando-se com três vitórias em três mangas. A prova decorreu no Parque de Lazer de Luzim, em Penafiel, nos dias 9 e 10 de abril.

Lino Araújo, o atual n.º 27 mundial, aproveitou as suas redes sociais para agradecer a todas as pessoas que o acompanharam – familiares, amigos, o seu mecânico e a todos os patrocinadores - e refere ainda que, a próxima prova será a 1.ª etapa do Campeonato da Europa, a decorrer no dia 30 de abril, na cidade de Otranto, em Itália.

Estamos contigo, Lino Araújo!