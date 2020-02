Love Tiles mostra cores para época 2020

A formação aveirense é a maior equipa amadora de ciclismo em Portugal, com 250 atletas inscritos.

A Love Tiles Cycling Sports Team apresentou os novos equipamentos para a época 2020. O auditório da Universidade de Aveiro foi o palco escolhido para a apresentação das novas cores para a época que agora se inicia.





A formação aveirense é a maior equipa de ciclismo com cerca de 250 atletas, todos eles amadores, e a apresentação contou com a presença de diversas figuras do ciclismo nacional. Venceslau Fernandes, Manuel Zeferino, Floriano Mendes, Cândido Barbosa e João Cabreira foram alguns dos ‘artistas do pedal’ que apadrinharam a cerimónia.





Para Marco Mussini, administrador da Gres Panaria Portugal (que detém as marcas Margres e Love Tiles), também ele um entusiasta das bicicletas, "esta equipa representa o maior investimento em marketing desportivo da empresa, mas é algo que fazemos com enorme prazer. Somos uma empresa que gosta de desporto". O Município de Aveiro, também ele um parceiro da equipa aveirense, marcou presença na cerimónia ao mais alto nível, com o presidente da câmara Ribau Esteves, para quem "a equipa da Love Tiles é uma embaixadora da marca Aveiro, nomeadamente através da sua forte presença nas diversas provas nacionais e internacionais" e a autarquia está sempre disponível para ‘ajudar projetos que sejam uma mais valia para a cidade’.









Para a época que se avizinha e sob o signo do azul e do rosa, a formação de Aveiro aposta nos granfondos (com tantos atletas dificilmente não se verá uma camisola do amor – relativo ao nome e logótipo da marca patrocinadora – nas inúmeras provas que se disputarão em 2020). Destaque para a presença no Love Tiles Douro Granfondo onde, à semelhança de 2019, são esperados perto de uma centena de atletas da Love, bem como no Aveiro Spring Classic, outra das provas onde a mancha azul e rosa será muito grande. No estrangeiro, a formação aveirense prevê participar em algumas provas, nomeadamente na Maratona dos Dolomites e Nove Colli, ambas em Itália.

Na cerimónia foram ainda distinguidos os diversos vencedores da época 2019, com diversas vitórias nos granfondos nacionais. Carlos Fernandes, diretor desportivo da equipa e colaborador na Love Tiles, agradeceu o esforço da administração e congratulou-se com a "promoção de dois miúdos que ainda no ano passado pedalavam com a Love e que esta época vão defender as cores do Feirense (Rafael Almeida) e da Efapel – Formação (Miguel Guedes). Acreditamos que com este projeto estamos também a contribuir para o desenvolvimento do ciclismo português" adianta.





A apresentação dos novos equipamentos (ciclismo, trail e running) foi abrilhantada pelo Team Braga, uma equipa de parkour e street workout, que realizou diversas performances que entusiasmaram os presentes.