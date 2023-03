A Norauto, como marca inovadora e especialista, acompanha a evolução tecnológica do mercado reforçando e oferecendo soluções para veículos elétricos e híbridos.





Conscientes da importância do paradigma atual do mundo automobilístico, em que a sustentabilidade exerce um grande peso, a Norauto e as empresas do grupo Mobivia têm vindo a trabalhar e desenvolver a sua especialização em serviços e produtos para veículos elétricos e híbridos.

Este processo começou com a criação de uma equipa especializada para impulsionar a manutenção dos veículos elétricos e híbridos em Portugal, seguindo-se um plano de desenvolvimento de competências dos colaboradores (formação) para dar assistência às necessidades dos clientes nesta área.

Tudo isto se resume numa transição que está a ser realizada com sucesso, sendo possível afirmar com toda a responsabilidade, confiança e profissionalismo que a Norauto realiza nos seus centros a manutenção de veículos elétricos e híbridos, sendo já possível realizar a marcação em norauto.pt.

Desde a revisão, pastilhas, pneus, carregadores, e muito mais, na Norauto pode contar com profissionais especializados para o ajudar na manutenção do seu veículo elétrico e/ou híbrido, com toda a confiança Norauto, a melhor tecnologia de manutenção e com garantia de sermos a alternativa de qualidade multimarca ao construtor, sem perder a garantia do fabricante.

Assente na sua missão "tornar acessíveis a cada automobilista soluções duráveis de mobilidade", a Norauto continua assim o seu percurso nesta transição automobilística com o desenvolvimento e implementação contínua de novos produtos e serviços bem como na aposta na formação dos seus colaboradores, de forma a acompanhar as necessidades dos seus clientes.