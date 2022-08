Matemática pode analisar outras equipas, determinar treinos e novas táticas

A matemática pode ajudar a criar novas estratégias de jogo e programas de treino no futebol, ao ser capaz de explicar os movimentos mais dinâmicos de determinado encontro, de preparar uma equipa para eles e, no fim de um campeonato, de elevar um clube de divisão... ou fazê-lo chegar às competições europeias. Na sua tese de doutoramento "Communities in Temporal Networks: From theoretical underpinnings to real-life applications", Luís Ramada Pereira, docente e investigador do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, utilizou a teoria de redes, um conceito científico multidisciplinar de base matemática, para analisar jogos de futebol e identificar padrões nos jogos ()."O objetivo é extrair e analisar dados que podem ser interessantes para um treinador de futebol, uma vez que existem padrões na maneira como os jogadores se comportam em campo: esses padrões são mais facilmente identificados por modelos de computador do que por pessoas", afirma Luís Ramada Pereira. "Se jogadores de uma dada equipa interagem de certa forma em vários jogos, por exemplo, o treinador adversário pode fazer inferências sobre as suas configurações mais frequentes, os padrões que costumam seguir e as suas fragilidades. Com base nisso, pode delinear para os seus jogadores um plano de treino fundamentado nas métricas recolhidas, aumentando assim as possibilidades de sucesso".A teoria de redes veio inicialmente da teoria dos grafos, inventada no século XVIII pelo matemático suíço Leonhard Euler. É habitualmente utilizada noutras áreas como o estudo dos fluxos financeiros ou das cadeias logísticas. As redes são sistemas compostos por nós interligados: no caso da tese de Luís Ramada Pereira, cada jogador corresponde a um nó e as interligações às suas interações em campo.Todo o trabalho teórico da investigação – integrada no programa doutoral de Ciências da Complexidade – partiu da análise sistemática de nove partidas do mesmo clube (cuja identidade é confidencial) da Premier League, a primeira liga inglesa, entre 2010 e 2011, com dados recolhidos através de câmaras que fizeram uma triangulação completa da posição e dos movimentos dos jogadores.O caráter pioneiro do estudo de Luís Ramada Pereira vem do facto de ser o primeiro a juntar a teoria da informação à teoria de redes para medir o dinamismo dos jogos de futebol por observação automática dos jogadores em campo. Através dessa medida, é possível obter a probabilidade de um certo momento dinâmico: "Ou seja, é possível reconhecer momentos importantes e relacioná-los com os jogadores mais influentes numa dada jogada", afirma o investigador do Iscte. "Tradicionalmente, usam-se medidas absolutas, tais como distâncias percorridas, ou número de passes bem-sucedidos, enquanto que usando as métricas que propomos, é possível distinguir entre esforço produtivo e aquele que é eficazmente contrariado pela equipa adversária".Os jogos de futebol são redes de elevado dinamismo, uma vez que os jogadores procuram constantemente a marcação e desmarcação. Esse dinamismo é a chave que explica o que pode acontecer num jogo: "Quanto mais rápida for a taxa de variação relativa das posições dos jogadores em interação, mais prováveis se tornam os eventos que podem alterar o decorrer da partida, tal como acontece na sequência de lances de bola parada, como um livre ou um canto", afirma Luís Ramada Pereira. "Podemos também decompor essa taxa de variação em vários níveis, concentrando a análise num só jogador, num grupo de jogadores ou em toda a equipa".A pesquisa, contudo, não termina aqui. Ramada Pereira assegura que as medidas de variação da dinâmica das redes podem "ser aplicadas não só no estudo de outros desportos de invasão, como o rugby ou o basquetebol, mas também noutros domínios, com outras redes em que as condições externas e internas afetem a agregação dos nós e, consequentemente, a sua interação".