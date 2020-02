Médis apoia Associação “More Moving Moments” para praias mais acessíveis… para todos

O Grupo Ageas Portugal tem na Responsabilidade Social Corporativa um eixo estratégico e através da marca Médis volta a apoiar a Associação "More Moving Moments" (MMM), ajudando crianças com fortes limitações de mobilidade a terem a oportunidade de concretizar um sonho tão simples como o de ir à praia.



Mais de 5.000 mil crianças em Portugal têm dificuldades em andar, o que torna uma ida à praia um processo complicado.O Grupo Ageas Portugal tem na Responsabilidade Social Corporativa um eixo estratégico e através da marca Médis volta a apoiar a Associação "More Moving Moments" (MMM), ajudando crianças com fortes limitações de mobilidade a terem a oportunidade de concretizar um sonho tão simples como o de ir à praia.

A MMM tem vindo a trabalhar no projeto "More Swimming Moments" desde 2018, disponibilizando, de forma gratuita, cadeiras de rodas de praia para crianças. Estas cadeiras permitem uma mobilidade fácil na areia e possibilitam que as crianças possam usufruir, em família, de todas as brincadeiras, passeios, banhos e demais atividades balneares.





Em 2019 a MMM e a Médis disponibilizaram cadeiras em várias praias de norte a sul do país e, com o objetivo de aumentar o número de acessos na época balnear a crianças com limitações de mobilidade, encontram-se atualmente a ser produzidos em Portugal mais e novas unidades: um destinado a crianças até aos 27 quilos e o outro para crianças com um peso que vá até aos 40 quilos.





Além de promover uma infância feliz e apoiar a vida familiar, a MMM tem como missão conseguir potenciar uma integração plena na sociedade destas crianças – sem preconceito, nem estigma. Uma missão à qual a Médis não pode ficar indiferente pelo compromisso que assume desde a sua fundação: proximidade, presença e participação ativa na sociedade em que se insere.

Mais informações em: moremovingmoments.pt/