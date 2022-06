Mercadona chega a um novo distrito e abre hoje supermercado em Setúbal

A Mercadona abre hoje o primeiro supermercado em Setúbal e assinala assim a chegada a um novo distrito. A loja do Montijo abre a 15 de julho.

André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, e Nuno Costa, Presidente da Junta de Freguesia de S. Sebastião, marcaram presença na abertura do novo supermercado.





Esta loja criou 65 novos postos de trabalho, com contrato sem termo desde o primeiro dia, e dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 e 150 lugares de estacionamento.

A Mercadona abre hoje o primeiro supermercado em Setúbal e assinala assim a chegada a um novo distrito. A nova loja fica no n.º 1 da Avenida Mestre Lima de Freitas e é já a 33.ª da cadeia em Portugal.





Esta abertura, em Setúbal, representa um importante marco no plano de expansão da empresa que, a 23 de junho de 2016, anunciou Portugal como o primeiro país para a sua internacionalização, criando para o efeito a empresa portuguesa Irmãdona Supermercados.





André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, destaca que: "A instalação da Mercadona em Setúbal resulta, inequivocamente, do dinamismo deste grupo, além de ser uma evidência da capacidade de atração económica da nossa cidade e do nosso concelho, que a autarquia se tem empenhado em reforçar. Estamos perante um sinal inequívoco da confiança que os investidores têm na capacidade da autarquia de gerir este território e de gerar novas e atrativas oportunidades".





Ana Carreto, Diretora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal e Associações de Consumidores afirma: "Há muito que os nossos "Chefes" (Clientes) nos demonstravam a vontade em ter uma loja mais a Sul, é por isso, com imensa satisfação que abrimos o primeiro supermercado Mercadona na histórica cidade de Setúbal. A empresa reforça assim a sua expansão no país, gerando emprego, contribuindo para um maior volume de compras a fornecedores do distrito e aplicando as suas políticas de Responsabilidade Social. Este é um marco importante na expansão, um momento que nos orgulha, um claro e significativo passo para estarmos cada vez mais próximos dos nossos "Chefes" em todo o país".





Foi a 2 de julho de 2019 que a Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Nos anos seguintes abriram outros 32 supermercados na região Norte do país (nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro). Com a abertura de hoje em Setúbal, a Mercadona entra num novo distrito e na zona mais a sul do país desde que chegou a Portugal.





A Mercadona conta com três Centros de Coinovação (em Matosinhos, Lisboa e Vila do Conde), nos quais estuda os gostos e hábitos dos consumidores portugueses, e um Bloco Logístico, na Póvoa de Varzim (que em 2021 foi alvo de obras de ampliação).





A pouco dias de completar três anos desde a primeira abertura, a Mercadona já investiu mais de 500 milhões de euros em Portugal e criou mais de 2.500 novos postos de trabalho no país. Com esta nova loja, vão ser criados 65 postos de trabalho, com contrato sem termo desde o primeiro dia.





Até ao final do ano, a Mercadona vai abrir outras seis novas lojas, fechando 2022 com um total de 39 supermercados em território português.





À semelhança das outras lojas, este supermercado, em Setúbal, dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 divididos entre as secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e Pronto a Comer, com self-service e várias opções de pratos, servidos em embalagens fabricadas com materiais naturais, como a cana-de-açúcar (material compostável), cartão ou papel.





Todas as novas lojas são construídas respeitando o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona, com corredores amplos, uma entrada com vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento, e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora.





A loja terá 150 lugares de estacionamento e contará também com 2 lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos.





A Mercadona aposta nas energias renováveis, designadamente através da instalação de painéis solares nos supermercados. É o caso desta loja, em Setúbal, onde existem cerca de 430 painéis solares com capacidade para produzir 200kW. Ao gerar energia renovável de origem fotovoltaica nas coberturas das lojas, para autoconsumo, a empresa poupa aproximadamente 20% de energia elétrica anualmente.



No âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, este novo supermercado doará diariamente e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade à APACCF – Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras, com a qual a Mercadona assinou um protocolo de colaboração.





No dia 15 de julho a Mercadona abrirá no Montijo um novo supermercado situado na Rua do Laboratório, n.º 250.