Mértola - O regresso aos eventos que já deixavam saudades

Depois de um ano de pausa, devido às limitações impostas e necessárias para combater a pandemia causada pela COVID 19, março de 2022 é o mês que marca o regresso das grandes iniciativas ao Concelho de Mértola. Uma delas realiza-se já no fim de semana de 5 de março: Trilhos de Mértola – Trail Run que além de voltarem após um ano de pausa, em 2022 voltam em força e "pedem força" para que e desta forma explorem não só os seus limites, mas igualmente a beleza natural e paisagística que envolve a sede de Concelho.

Ao todo são três, os percursos, Ultra Trail (45 km), Trail Longo (28km), Trail Curto (15km) ou de uma caminhada de 9km.





Em abril, outro dos tão aguardados regressos é o Festival do Peixe do Rio. Nas margens do Guadiana, na localidade do Pomarão, vai haver, gente, sabores e iguarias para "provar e chorar por mais". E são mais os pormenores que em breve, vos serão comunicados, relativos a mais esta edição a realizar nos dias 9 e 10 de abril de 2022