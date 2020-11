Momentos quentes em estações frias

Parceria entre Rubis Gás e Spring-it dá origem a aquecedores ideais para todas as situações.





O tempo frio aproxima-se e a necessidade de se estar quente e confortável aumenta. Para ajudar a atingir este objetivo, a Rubis Gás e a Spring-it uniram-se para colocar à disposição dos clientes uma gama de aquecedores a gás de interior e de exterior.

A parceria entre a Spring-it e a Rubis Gás só traz vantagens. Os aquecedores Spring-it estão equipados com ligações compatíveis com as garrafas Rubis Gás. Isto quer dizer que os clientes passam a beneficiar de todos os serviços de fornecimento, montagem e assistência técnica da Rubis Gás. A rede de revenda Rubis Gás assegura o serviço de entrega de gás ao domicílio, de norte a sul do País, em horários flexíveis. A união das duas marcas conjuga igualmente a experiência e a qualidade com o serviço, desde a compra à utilização e manutenção dos aquecedores.





Para o interior





Os aquecedores a gás para o interior são uma excelente opção por serem portáteis e económicos. Estes aquecedores, ideais para casa, estão equipados com o sistema Easy Start (ignição eletrónica) e são seguros. A segurança advém dos dois sistemas de segurança dos aparelhos: o ODS (Oxygen Depletion System), sistema que interrompe o fornecimento de gás quando o nível de CO2 no ar excede os limites tolerados; e o TCS (Termocouple Safety System), que interrompe o fornecimento de gás quando a chama se apaga por acaso.





Da oferta para o interior comece por se se referir os aquecedores Chama Azul, que têm uma potência máxima de 4200 watts. Estes aparelhos aquecem de forma célere, uniforme e económica toda uma divisão. Além das versões clássicas Chama Azul, a Spring-it comercializa um modelo com um design moderno, o Blue Belle Chic, disponível em preto e bordeaux. Os aquecedores Chama Azul são mais adequados para aquecer ambientes de famílias com crianças e animais, uma vez que a grelha frontal impede o acesso ao queimador. Não necessitam de qualquer manutenção a não ser a limpeza do queimador.





Para que o aquecedor Chama Azul funcione perfeitamente existem três cuidados a ter: não colocar objetos muito perto, pois podem bloquear o fluxo de ar e o aquecedor tornar-se demasiado quente; não pôr objetos em cima do aquecedor, pois esta é a direção principal do processo de convecção (a tecnologia de distribuição de calor utilizada); e evitar ter portas e janelas abertas.





Já os aquecedores a gás infravermelhos possuem igualmente uma potência de 4200 watts, o dobro dos aquecedores a óleo, mas são mais adequados para locais de grande dimensão e com fugas de ar. Nestes aquecedores, o calor permanece ao nível do chão em vez de subir para o teto, não havendo, portanto, perda de calor.

Nota ainda para o aquecedor Chama Azul On-Off, com regulação automática da temperatura, único no mercado português. Poupa até 30%, quando comparado com outros aquecedores sem termóstato e é ideal para quem está todo o dia em casa ou no trabalho, pois, através da sua capacidade de autogestão, evita o aquecimento desnecessário.

Para o exterior





Para fora de casa, os aquecedores de exterior Spring-it são uma ótima solução. É que, face à pandemia, os clientes preferem, hoje, fazer refeições ou beber um café na esplanada.





Os aquecedores a gás para exterior Spring-it têm diferentes tamanhos e modelos adaptados às necessidades. Estão disponíveis para venda, mas também para aluguer.





A PARCERIA ENTRE A SPRING-IT E A RUBIS GÁS proporciona excelentes ofertas. Assim, até dia 30 de novembro quem trocar o seu aquecedor antigo poupa 20 euros na compra de um novo.





Pode ainda aproveitar a oferta de inverno de valor aproximado de 45 euros, em vigor até 31 de dezembro de 2020. Esta oferta contempla: uma carga de gás de 12 ou 13 quilos butano - garrafa Rubis Gás Light ou aço, respetivamente. Mais caucionamento promocional da garrafa de gás. A garrafa de 13 quilos butano será caucionada a custo zero. Para quem opte pela garrafa de 12 quilos butano Rubis Gás Light, será caucionada ao valor promocional de 18 euros.





Já na compra de um aquecedor a gás para exterior, a Rubis assegura o fornecimento do gás para utilização imediata e ainda lhe oferece a primeira carga de gás mais o caucionamento, a custo zero, da garrafa de 11 quilos de propano Rubis Gás.