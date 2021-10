Montemor-o-Velho recebeu UCI Granfondo World Series

Foram 850 ciclistas de 21 países, que pedalaram no passado domingo, dia 24 de outubro, pelas estradas da região de Coimbra na primeira edição do UCI Granfondo World Series Coimbra Region - Montemor-o-Velho 2021.

Montemor-o-Velho foi o ponto de partida e de reencontro desta surpreendente prova que passou pela Figueira da Foz, Soure, Penela, Miranda do Corvo e Condeixa-a-Nova e sagrou como campeão o francês Loic Ruffaut, que cumpriu os 151,7 km do Granfondo em 3 horas, 48 minutos e 53 segundos. O restante pódio foi disputado ao sprint na já icónica subida do Castelo de Montemor-o-Velho, com Rui Sá a conquistar o segundo lugar, logo seguido de Nuno Inácio e Diogo Silva, que fecharam o pódio, ex aequo, com um tempo total de 3 horas, 54 minutos e 41 segundos.

Ana Caramelo foi a primeira ciclista a terminar o UCI Granfondo World Series Coimbra Region, com um total de 4 horas, 28 minutos e 47 segundos. Batida no sprint, Sofia Gomes alcançou o segundo lugar, tendo a espanhola Raquel Tabernero subido ao terceiro lugar do pódio.

No Mediofondo, a vitória foi para Ruben Pais, que completou os 104,2 km do trajeto da prova em 2 horas, 46 minutos e 47 segundos. No feminino, Ana Neves levou o troféu para casa ao terminar a prova em 2 horas, 58 minutos e 47 segundos.

No arranque da prova, os também participantes Jorge Brito, secretário executivo intermunicipal da CIM-RC, e Emílio Torrão, presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, acompanhados pelo vereador do desporto Décio Matias, desejaram a todos uma excelente prova e, deixando palavras de elogio à organização, agradeceram a presença de todos os ciclistas e a aposta feita em Montemor-o-Velho para acolher o único Granfondo da Península Ibérica que, em 2021, pontua e permite o apuramento para o Campeonato do Mundo Granfondo da UCI (Union Cycliste Internationale).

De recordar que o evento contou com o aval internacional da UCI Granfondo World Series, fazendo parte de um grupo selecionado de eventos que, a nível internacional, pontuam para os campeonatos mundiais de 2022 desta disciplina, e que rondam os 25 ao redor do mundo, o que constitui uma oportunidade única para os participantes.

O UCI Granfondo World Series Coimbra Region é um evento de cicloturismo, aberto à participação de todos os ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas (federados ou não federados), que contou com dois dias de prova. Sábado, um contrarrelógio individual deu um colorido especial à Figueira da Foz, ao longo dos 17,3 km de percurso, ao longo da marginal. Já no domingo, disputaram-se as distâncias de Granfondo e Mediofondo, percorrendo 6 concelhos da região de Coimbra.

O evento, que se pretende assumir como o maior e mais internacional evento de ciclismo alguma vez já realizado no nosso País, tem organização da Cabreira Solutions e dos Municípios de Montemor-o-Velho e da Figueira da Foz, contando ainda com o apoio da Turismo Centro de Portugal, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e da Federação Portuguesa de Ciclismo.