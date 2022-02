NAUTICAMPO – Salão Internacional de Navegação de Recreio, Desporto Aventura, Caravanismo e Piscinas

Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar, inaugura amanhã oficialmente a NAUTICAMPO às 17h00, na FIL – Parque das Nações.

A Nauticampo abre amanhã na FIL (Parque das Nações) e pode ser visitada até Domingo, das 14h00 às 20h00 nos dias úteis, Sábado das 10h00 às 22h00 e Domingo das 10h00 às 20h00. Em exposição estarão mais de 100 empresas e entidades dos sectores da náutica de recreio, desporto aventura, caravanismo e piscinas.





Inserida na sua estratégia de apoio à retoma rápida destes sectores da economia, a Fundação AIP contribui excepcionalmente nesta edição com 50% do valor do bilhete individual para visitantes, que ficará assim em 5 €, promovendo desta forma a visita em família (bilhetes à venda em tickets.fil.pt).





O "Caminho para a aventura" é o tema escolhido para a edição 2022 que vai de encontro a uma procura crescente de um estilo de vida mais saudável com uma vasta oferta de actividades ao ar livre. Na exposição a oferta vai de barcos e acessórios náuticos, a caravanas, tendas, produtos e serviços para campismo, passando por uma oferta integrada de estações náuticas e destinos, piscinas e spas.





Quanto à programação, no dia 16, terá lugar, no âmbito da "Nauticampo Talks", das 14h45 às 17h30, a mesa redonda sobre o tema "Design e Inovação na indústria da Náutica de Recreio"; no âmbito da Apresentação de projectos, o Projecto "Crescer mais" , das 17h30 às 18h30, projecto crescer pelo mar que visa o desenvolvimento pessoal e a capacitação profissional de jovens em risco. Estes Eventos decorrem no Auditório do pavillhão 1 e a participação é feita mediante inscrição prévia no site do Evento. Saiba mais em nauticampo.fil.pt





O lançamento do Vilamoura International Boat Show, terá igualmente lugar no dia 16, no lounge do pavilhão 1 pelas 17h30. O emblemático Salão Náutico, uma organização da Marina e da Fundação AIP , vai realizar-se de 11 a 19 de junho na Marina de Vilamoura.