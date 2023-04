No Praia do Sal começou-se o ano a falar de bem-estar e assim vai ser até maio.

Quatro sábados, quatro healthy talks, quatro convidadas que abordam temas distintos e relevantes para um estilo de vida saudável. Ao sucesso das três primeiras talks, a previsão de casa cheia para a próxima, já no dia 13 de maio.

No Praia do Sal, a manhã de dia 13 de maio, a primeira edição das Healthy Talks Praia do Sal será encerrada com uma conversa sobre anti-aging com a farmacêutica Iolanda Pereira, especialista em antievelhecimento, que dará a conhecer as técnicas mais inovadoras para que os anos não passem pela pele do rosto.

O desafio para este início de 2023 era claro: organizar conversas intimistas e informais sobre quatro temas relacionados com o bem-estar. Assim nasceram as Healthy Talks do Praia do Sal. Realizadas durante a manhã de um sábado em cada mês, são compostas por cerca de duas horas nas quais um grupo limitado (cerca de 10, mediante inscrição prévia, 29€ por pessoa) participa numa talk moderada na qual uma oradora, especialista no tema selecionado, expõe o essencial sobre a temática em causa, incluindo exercícios práticos. Há a opção de prosseguir a talk com um brunch (mais 19€ por cabeça) no restaurante do resort, o Omaggio.

A primeira healthy talk realizou-se no dia 4 de fevereiro e contou com a presença da psicóloga Raquel Matos, especialista em terapia transpessoal, para abordar o tema da auto-estima. Passado um mês, no dia 4 de março, foi vez de receber a psicóloga Sophie Seromenho para conversar sobre ansiedade, um tema atual e que importa a todos. A terceira, dedicada ao tema Detox decorreu no dia 15 de Abril e contou como convidada Teresa Barata, especialista em programas alimentares desintoxicantes.

No dia 13 de maio, a primeira edição das Healthy Talks da Praia do Sal encerra com o tema anti-aging. A convidada será Iolanda Pereira, uma farmacêutica especializada em cosmética e técnicas antienvelhecimento. Falar-se-á da constituição da pele e de como ela evolui ao longo da vida, da necessidade de ter uma rotina indicada ao tipo de pele, das atuais tendências da cosmética e, para terminar, será realizado um workshop de massagem manual ao rosto.

"Num espaço que convida a parar para cuidarmos de nós, faz todo o sentido falarmos de temas que nos moldam enquanto seres humanos funcionais e completos. Depois de duas talks focadas na saúde mental – auto-estima e ansiedade – em abril falaremos de detox e, no próximo mês, maio, de anti-aging. Mais dois sábados que prometem ser tão inspiradores como os dois primeiros". Miguel Fernandes, diretor do Praia do Sal