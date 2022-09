Novas residências do Politécnico de Portalegre avançam

170 Novas camas reforçam oferta de alojamento.

Com a assinatura dos contratos de financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), a 15 de setembro, foi dado um passo fundamental para a concretização das novas residências de estudantes do Politécnico de Portalegre e a ampliação da sua Residência dos Assentos.

O financiamento atribuído, no valor superior a 7 milhões de euros, vai permitir ao Politécnico de Portalegre continuar a investir na melhoria das condições de alojamento e bem-estar dos estudantes deslocados.

As novas residências ficarão localizadas no centro da cidade. A futura residência de estudantes, no Palacete do Visconde dos Cidraes, na Rua 5 de Outubro, terá capacidade para 79 camas.

Na Rua Mouzinho de Albuquerque, a adaptação de um edifício existente, permitirá que aí sejam disponibilizadas 9 camas.

A par de aumentar a oferta de alojamento para os seus estudantes, com a intervenção nestes dois edifícios, o Politécnico de Portalegre contribui para revitalizar a zona histórica.

No que se refere à ampliação da residência existente, no Bairro dos Assentos, está projetado um novo edifício que reunirá as condições para que sejam instaladas mais 82 camas, estando ainda prevista a beneficiação de toda a atual infraestrutura.

A cerimónia de assinatura dos contratos de financiamento realizou-se na Academia das Ciências de Lisboa, na presença do primeiro-ministro e das ministras da Presidência e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Em representação do IP Portalegre esteve presente o seu vice-presidente, Prof. Fernando Rebola.