O evento de investimentos mais importante da América chega a Portugal

"Pitch at the Beach" realiza a sua 1.ª edição na Europa e Portugal é o ponto de encontro para as start-ups e investidores globais.

A partir do Taguspark o evento reúne um portfólio de investimentos de mais de mil milhões de dólares, onde apenas 30 start-ups terão a oportunidade de apresentar o seu projeto. Marque na sua agenda: 2, 3 e 4 de julho, na Marina em Oeiras Valley.

O evento de investimentos mais importante da América, "Pitch at the Beach", chega agora a Portugal com a sua 1.ª edição realizada na Europa, e será o município de Oeiras que receberá especialistas internacionais em investimento, inovação e Metaverse; bem como as melhores start-ups, que terão a oportunidade de apresentar os seus projetos a investidores internacionais nos dias 2, 3 e 4 de julho de 2022.





Em edições anteriores, "Pitch at the Beach" tem sido um grande sucesso em Cancún, Tulum e na Ilha Pasión, em Cozumel, México, e conta com um grande investimento acumulado de mais de oito milhões de dólares. Entre as mais de mil start-ups que se candidatam em cada evento, apenas 30 são selecionadas para apresentar o seu modelo de negócio.





O evento "Pitch at the Beach" permite que os anfitriões, oradores, investidores e start-ups partilhem a sua experiência e paixão com temas de tendência no mundo empresarial, e os participantes poderão desfrutar de conferências, painéis e networking num ambiente disruptivo.





O evento será organizado pelo Taguspark, Município de Oeiras, Altice Portugal, Huawei e os fundadores do "Pitch at the Beach", que viram em Portugal uma oportunidade como ponto de atração e acesso à Europa e à América Latina. Desde a sua criação, o "Pitch at the Beach" consolidou uma rede de fundos de investimento e Business Angels com um portfólio de mais de mil milhões de dólares, e promove uma oportunidade para as melhores start-ups poderem crescer e cimentar os seus negócios noutros continentes.





Passaram dois anos, o mundo adaptou-se a novas formas de viver e de implementar negócios e a evolução da tecnologia acelerou em benefício da sociedade, das indústrias da saúde, comércio, logística, mobilidade, entretenimento, educação, finanças, entre outras; no "Pitch at the Beach" ligamos start-ups a investidores e criamos oportunidades de negócio.





O conceito do "Pitch at the Beach" foi criado por Angels Nest e Bizrupt, dois dos grupos mais ativos de investimentos em start-ups na América Latina.





Participe no maior evento de investimentos em Oeiras Valley, Portugal, nos dias 2, 3 e 4 de julho de 2022. Para mais informações consulte: www.pitchatthebeach.com.