O Novo 500 chegou: está na hora de agir para criar um futuro melhor.

Foi apresentado em Milão o Novo 500, o primeiro modelo da FCA totalmente elétrico. Vai fazer mudar as regras do jogo para as viaturas com zero emissões.





Terceira geração do Fiat 500 completamente nova: mais espaço, tecnologia mais avançada, novo estilo, mas sempre Cinquecento.





Autonomia: até 320 km segundo o ciclo WLTP, sendo o carregador rápido de 85 kW fornecido de série.









O primeiro citadino com sistemas condução autónoma de nível 2 e o primeiro modelo da FCA equipado com o revolucionário sistema de informação e entretenimento UConnect 5.





Leonardo DiCaprio oferece excecional aval à visão do Novo 500, na campanha de vídeo "All-In"





O vídeo "Reincarnation" também está disponível, recontando a evolução da marca Fiat partindo do icónico 500.

Os Exemplares Únicos: 500 Giorgio Armani, B.500 "MAI TROPPO" [nunca é de mais] da Bvlgari e 500 Kartell. Os ícones do Made in Italy interpretam o Novo 500 em nome da sustentabilidade.





Fiat 500 torna-se "Ícone Italiano e Membro Honorário" de Altagamma, associação que junta as melhores empresas italianas para promover a excelência nacional em todo o mundo.





A partir de hoje, estarão abertas as pré-encomendas online da versão de lançamento "la Prima", em Portugal a partir de 16 de março. 500 exclusivas unidades por mercado com Easy Wallbox™ incluída.