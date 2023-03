O Novo Museu Torreense

Com 105 anos de história para contar, o Museu do Sport Clube União Torreense abre as portas ao passado de uma das mais antigas associações desportivas do país. Após uma recolha exaustivas por parte de membros da estrutura, mas também de sócios e adeptos do clube, compilou-se o que hoje constituí o espólio museológico do Museu Torreense, com glórias alcançadas pelas várias modalidades que marcaram a sua história - Futebol Masculino e Feminino, Futsal, Atletismo, Ciclismo, Pesca Desportiva, Automobilismo, Ténis de Mesa, Jogos de Tabuleiro e Basquetebol.

Este espólio, constituído por taças, troféus, galhardetes, equipamentos desportivos e uma larga componente documental de artigos de jornal, cartazes e fotografias, está agora mais perto da comunidade que o conquistou, que o viveu e que agora o transmite às gerações mais novas. É nessa simbiose entre clube e adeptos que o Museu Torreense desenvolve agora a sua atividade cultural com foco em ações educativas realizadas pelo Serviço Educativo do museu, elemento que consolida a ponte entre a comunidade e a História.

De facto, a programação museológica do Museu Torreense pretende ser um espelhar das emoções, da memória e da mística indissociáveis da prática desportiva em Torres Vedras com as cores azul e grená, que formam um verdadeiro sentido de identidade e de pertença nos que construiram a história deste clube e dos que hoje continuam a querer escrevê-la e conhecê-la.

Tanto nos espaços de exposições Permanente e Temporária como também nas atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo, junto de equipamentos dos vários pontos do concelho, escolas e outras associações desportivas, o Museu Torreense assume como missão basilar a de assegurar que o fenómeno desportivo - que é pura emoção - não se materializa somente nas taças e troféus expostos. O valor deste património desportivo é alcançado no momento em que o tangível provoca o próprio visitante e apela à sua memória, criando um momento de partilha que ficará para sempre associado a determinada peça do museu.

O Serviço Educativo do Museu Torreense constituí a ferramenta primordial de transmissão e partilha desta mística que cobre a história do Sport Clube União Torreense. As iniciativas de mediação cultural realizadas pelo Serviço Educativo - para públicos desde a primeira infância ao ensino secundário - pretendem ser ações que fomentam o espírito crítico, a criatividade e o interesse pela história, assumindo e olhando o espaço museológico como um lugar de transformação da esfera pública.

A partir fevereiro de 2023, o Museu Torreense inaugura a sua primeira exposição temporária do ano, "Ciclo de Pintura - Fazer como Faria", na qual expõe obras artísticas e originais assinadas por Luís Faria, reconhecido pintor torreense, bem como obras de artistas emergentes que se inspiraram no binómio Arte-Desporto para realizar peças artísticas inéditas.

Atualmente, o Museu Torreense atravessa também o processo de credenciação a Museu da Rede Portuguesa de Museus da Direção-Geral do Património Cultural, passo que acredita ser fulcral para o reconhecimento das suas boas práticas museológicas e do valor patrimonial da sua história, material e imaterial.