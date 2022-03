Objetivos para transformar o nosso mundo: a igualdade de género

A Fundação INATEL tem a honra de organizar o debate subordinado ao tema do ODS n.º 5 Igualdade de Género – Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas, em todo o mundo (programa), que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã, no próximo dia 3 de março às 14 horas, com a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho.