Onze etapas no Trail Terras de Águeda

Arranca a 6 de março e prolongam-se até dia 3 de dezembro, envolvendo dez freguesias e mais de 6.000 euros em prémios.

A Câmara Municipal de Águeda promove, a partir do próximo dia 6 de março e até 3 de dezembro, o Troféu Trail Terras de Águeda, numa competição única que percorre o concelho. No total e durante dez meses vão ser realizadas 11 etapas, num total de 550 quilómetros de trilhos, envolvendo cerca de 4.000 atletas e mais de 6.000 euros em prémios.





"Depois de uma primeira edição em 2019, com o sucesso que lhe é reconhecida e cuja repetição adiámos por força da situação pandémica que vivemos nos últimos dois anos, voltamos este ano a realizar esta competição que une as dimensões desportiva e de fruição da natureza", começou por dizer Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que esta é uma iniciativa que se enquadra na estratégia desportiva da Autarquia, de realização de atvidades que promovem a saúde e bem-estar, numa lógica de que desporto é vida.





O Troféu Trail Terras de Águeda é dinamizado pelo Município através do Centro Municipal de Marcha e Corrida, sendo composto, com referido, por 11 trails que, à exceção de março e abril (com dois) e agosto (em que não há provas), acontecerão uma vez por mês por todo o Concelho e em colaboração com as associações desportivas locais, responsáveis por cada prova.





"Em 2022, regressam os desafios e pretendemos, neste em concreto, incentivar a prática desportiva e premiar os melhores atletas", continuou Edson Santos, congratulando os clubes pela cooperação na dinamização desta prova.





Esta competição, cujo regulamento pode ser consultado em www.cm-agueda.pt/pages/1648, leva mais de 4.000 atletas a 10 freguesias, percorrendo os trilhos em trail curto (15 a 17 quilómetros), trail longo (20 a 30 quilómetros) ou caminhada (8 a 10 quilómetros) e promovendo, desta forma, o território de Águeda e a sua potencialidade para este tipo de modalidades.





O trofeu arranca a 6 março com o VII ADT Trail e para 27 março está agendado o Laac Laacar Trail, a 3 abril o Trail Bela Bel e a 24 abril o Trail Trilhos do Vouga (Associação Atlética Macinhatense). Para 29 maio está previsto o Trail Margens da Pateira e em junho, mais precisamente a 16 o Trail do Calvário (Associação Amigos do Calvário), a 24 julho - Alfusqueiro TRAIL e a 18 setembro - Trail dos Arrozais (SCParadela - Secção Trail). No último trimestre teremos a 9 outubro o Rota das Fontes, a 13 novembro o ACTIB Trail (Águeda Action Club) e a 3 dezembro a última prova do ano, o Noctis TRAIL Adventure.