E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia dedicado ao desporto e ao bem-estar, para todas as idades, com entrada gratuita no Parque de Jogos 1º de maio INATEL





No dia 4 de junho o Parque de Jogos 1.º de Maio INATEL abre gratuitamente as portas a todos os que queiram experimentar as distintas modalidades que o parque tem por oferecer:





Padel, Ténis, Badminton, Natação para adultos e bébés, HidroPower, HidroSénior, Pilates, Yoga, Futebol, Zumba para adultos e crianças, Step coreografado, Spinning, Boxe e Kickboxe, Taekwondo e muito mais.

Marque já no seu calendário e comece a sua mudança!

Parque de Jogos 1.º de Maio INATEL: o melhor do desporto no coração de Lisboa, em Alvalade.