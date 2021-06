Opticenter – óculos por 25 em 25

Marca lança campanha de óculos monofocais por 25 euros prontos em 25 minutos.





A Opticenter, grupo de ótica com 2 décadas de actividade e líder neste sector de mercado nas localidades onde está presente, aposta numa campanha de preço acessível e rapidez de entrega. Essa é a proposta da insígnia que anuncia óculos de longe ou perto, incluindo armação e lentes até 2 dioptrias por apenas 25 euros e entrega até 25 minutos após a compra.

A Opticenter também disponibiliza uma oferta extraordinária nos óculos progressivos que podem ser adquiridos por 75 euros, incluindo armação e lentes até 2 dioptrias.

Sem dúvida alguma são "Óculos ao Preço Certo" o lema que a Opticenter tem adotado há 7 anos fazendo com o conhecido ator e apresentador Fernando Mendes uma dupla de sucesso. Na verdade a cara da Opticenter tem elevado a marca sendo uma presença assídua em todas as inaugurações de loja e uma peça chave na comunicação e recomendação ao consumidor.

Além da política de preço certo e transparente e o seu conceito smartcost, outra das características da Opticenter é o fabrico dos óculos no próprio dia – Monofocais em 25 minutos, Progressivos em 4 horas ou passadas 24h após a compra em alguns casos. Todas as lojas Opticenter estão dotadas de um laboratório com equipamento topo de gama para a fabricação dos óculos e técnicos com largos anos de experiência para que o serviço seja sempre o melhor possível para o cliente.

Na Opticenter pode encontrar armações de marca própria e exclusivas como por exemplo Mike Davis, Cheyenne, Westwood ou Blackfeet. As lentes oftálmicas são certificadas e fabricadas em Portugal. Tanto as armações como as lentes tem uma garantia 3 anos contra defeitos de fabrico. Outras marcas conhecidas também estão disponíveis nas lojas Opticenter, como a Ray-Ban, Emporio Armani, Carrera, Tommy Hilfiger, Hugo Boss entre outras.

Todas as lojas disponibilizam consultas de optometria grátis. São exames completos e minuciosos à visão realizada por optometristas licenciados em consultórios equipados com a tecnologia de avaliação mais recente.

Muito importante ainda dado o contexto atual, todas as lojas são higienizadas e cumprem as directrizes da DGS. Os consultórios são limpos entre consultas e todas as armações higienizadas após experimentação As lojas próprias da Opticenter tem o selo COVID SAFE da APCER.