Placard.pt e Record lançam “Aqui, Jogas em casa!”

Durante 10 meses a rubrica Record "Aqui, Jogas em casa!" vai dar voz aos protagonistas do futebol com 24 programas, de cinco minutos cada, a serem emitidos na CMTV, sempre que os clubes apoiados pelo Placard.pt (Boavista FC, FC Famalicão, Moreirense FC e Vitória SC) joguem com Sporting CP, SL Benfica e FC Porto.

Este conteúdo será também amplificado através do Record, em imprensa e no digital.





"Aqui, Jogas em casa!" é a nova rubrica desenvolvida em parceria entre o Placard.pt e o Record que vem dar voz aos protagonistas do mundo do futebol, do ponta de lança ao treinador, do dirigente aos adeptos, ao longo de 10 meses.





O Placard.pt associou-se a quatro clubes da Primeira Liga de Futebol – o FC Famalicão, o Moreirense FC, o Boavista FC e o Vitória SC –, dando assim o pontapé de saída para uma nova etapa de apoio ao futebol português. O objetivo passar por garantir uma presença descentralizada e eclética no que ao apoio a clubes diz respeito, com acento tónico na vertente de responsabilidade social.





Para Tomás Gonçalves, diretor geral do Placard.pt: "Esta rubrica reveste-se de crucial importância, uma vez dará voz às parcerias entre o Placard.pt e o Boavista FC, FC Famalicão, Moreirense FC e Vitória SC. Sendo a nossa empresa de cariz social, procuramos sempre devolver algo a Sociedade e, neste contexto, sentimos que este era também um momento importante apoiar clubes do principal escalão do futebol nacional que na prática são o motor das Apostas Desportivas em Portugal.





"Por outro lado, o Grupo Cofina surge como o parceiro natural para amplificar este projecto que, entre muitas outras coisas, vai proporcionar aos sócios e simpatizantes destes clubes a possibilidade de assistir aos jogos nos estádios dos respectivos clubes", acrescenta Tomás Gonçalves.





Partilhando os mesmos valores que o Placard.pt, o jornal desportivo Record, editado pela Cofina Media, vai procurar dar relevo a esta realidade, produzindo um programa de televisão e amplificando ainda os conteúdos através do Record, em imprensa e digital.





"É um prazer para nós trabalhar com o Placard.pt, uma das marcas mais conceituadas do mercado e fazendo informação rigorosa e de qualidade, pois é sempre isso que os leitores esperam de nós", refere Bernardo Ribeiro, director do Record.





"É sempre um prazer falar com os protagonistas. E é uma semana sempre especial quando se defronta um grande do futebol português. E estes clubes que o Placard.pt passou a apoiar são todos emblemas com história no nosso futebol e ossos duros de roer, na hora de lutar pelos pontos", sublinha o director do Record, Bernardo Ribeiro.





Do ponta de lança ao treinador, do dirigente aos adeptos, todos terão lugar no programa que vai ainda contar com a opinião de um representante do Placard.pt. A iniciativa vem também destacar a importância do apoio do Placard.pt para estes clubes; uma ajuda que será visível, nomeadamente, no fomento da prática desportiva entre profissionais e camadas mais jovens. "A pandemia veio acentuar os problemas sentidos por todos os emblemas do nosso futebol. Apoios como este do Placard.pt são importantíssimos para o normal funcionamento destas instituições desportivas", acrescenta ainda o director do titulo desportivo mais lido em Portugal.





A rubrica não se esgota aqui, já que os conteúdos de cada programa vão passar também para as páginas do Record e para a home page do jornal.





