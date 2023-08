Politécnico de Portalegre é cada vez mais a 1ª opção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Com uma ocupação global superior a 70% das vagas do CNAES, e com mais de 60% dos estudantes colocados em 1ª opção, o Politécnico de Portalegre vê preenchidas a totalidade das vagas em metade das suas licenciaturas, e reforçado o seu posicionamento enquanto 1ª opção para a maioria dos seus futuros estudantes!

Os números agora conhecidos, somados às colocações de estudantes provenientes de outros regimes – concursos especiais e estudantes internacionais, e aos estudantes de CTeSP, Pós-Graduação e Mestrado – que já representam mais de 600 candidatos, número que poderá ainda aumentar considerando que alguns concursos ainda se encontram a decorrer – indicam que pelo 3º ano consecutivo o Politécnico de Portalegre ultrapassará os 1000 novos estudantes, sendo expectável, no atual cenário, que se atinja um número significativamente superior ao obtido em 2022, considerando que faltam ainda colocar os estudantes que serão candidatos às 2ª e 3ª fases do CNAES.





Concluída a primeira fase apresentam ainda vagas para a segunda fase do CNAES as licenciaturas de Agronomia, Design de Comunicação, Educação Básica, Engenharia Informática, Engenharia de Produção de Biocombustíveis, Equinicultura, e Turismo, que, tal como tem acontecido, em anos anteriores contam já com uma taxa de ocupação significativa, se considerarmos todos os regimes de ingresso.





As matrículas iniciam-se esta segunda-feira, dia 28 de agosto, em formato online ou presencialmente.





No site do Politécnico de Portalegre, em www.ipportalegre.pt, encontram-se disponíveis todas as orientações necessárias ao processo de matrícula.