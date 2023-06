Porto de Mós, 9 dias em festa!

As grandes Festas São Pedro começam já no dia 24 de junho e decorrem até 2 de julho!Ponto de encontro de amigos e familiares, a festa em honra do patrono do concelho de Porto de Mós, São Pedro, é dedicada sobretudo à comunidade, às suas gentes, usos, costumes e tradições, sendo um arraial popular que prima pela união de gerações!Rico e repleto de animação, o programa de 2023 promete grandes momentos culturais, desportivos e gastronómicos, não fossem as Tasquinhas um dos principais pontos de atração das Festas.Aliás, a vertente gastronómica das Festas São Pedro tem vindo a ter um papel cada vez mais marcante no seu programa, quer pela diversidade, quer pela qualidade das Tasquinhas, asseguradas pelas associações do concelho, que garantem a melhor tradição local à mesa. Dos tortulhos de Mira de Aire à Morcela do Alqueidão da Serra, as opções são infindáveis!"Cozinha de demonstração" tem sido outra das apostas, trazendo chefes de renome para recriar aquilo que Porto de Mós tem de melhor nos usos, costumes e produtos locais, já para não falar dos famosos coscorões, que movem multidões que aguardam, ansiosas, pelo doce quentinho, saboroso e crepitante que o açúcar e a canela adornam no final.Este ano as Festas acolherão, novamente, o popular programa da TVI "Somos Portugal", dando-se a conhecer ao país e ao mundo, no dia 25 de junho, entre as 14h00 e as 20h00, fazendo-se, por isso, estender até ao Parque Almirante Vítor Trigueiros Crespo.Destaque, ainda, para as Marchas de São Pedro, na Avenida de Santo António; para o Festival de Folclore, para a Procissão de São Pedro, o Picadeiro, os Espetáculos Equestres, a Feira de Artesanato e de Comércio, a Feira de Divertimentos e para os momentos altos do cartaz onde ressoam os nomes sonantes da música portuguesa: Beatriz Rosário, Jorge Guerreiro. Tanya, Linda Martini, D.A.M.A, Papillon e Nininho Vaz Maia.No final, o espetáculo pirotécnico convida a regressar à vila, a adorar o castelo e a viver, uma vez mais, a festa!Entradas gratuita para todos os visitantes.