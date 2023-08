Poutena acolhe prova de Supercross Noturno

A Poutena, aldeia do concelho de Anadia, acolhe, a 5 de agosto, uma prova de supercross noturno, que conta para o campeonato nacional da modalidade. Esta 4.ª etapa do campeonato vai reunir mais de seis dezenas de inscritos de todas as classes – SX1, SX2, SX85/65/50 e SXE. Será uma noite de competição e espetáculo.



Histórica prova noturna esta agendada para sábado na Pista Nelson Alves.A Poutena, aldeia do concelho de Anadia, acolhe, a 5 de agosto, uma prova de supercross noturno, que conta para o campeonato nacional da modalidade. Esta 4.ª etapa do campeonato vai reunir mais de seis dezenas de inscritos de todas as classes – SX1, SX2, SX85/65/50 e SXE. Será uma noite de competição e espetáculo.

Os bilhetes para assistir a esta prova só podem ser adquiridos no local. 10 euros é o preço do bilhete por pessoa. Há também o bilhete familiar, em que, na compra de quatro bilhetes, um é oferta.





Este ano, o adiantado dos preparativos na pista permitiu criar condições para os pilotos usarem o recinto para treinos pré-época. Começou-se mais cedo com o intuito de melhorar as condições das infraestruturas de forma a melhor acolher espectadores e pilotos. Para esta edição, realizou-se um lifting na pista com melhoramentos em algumas zonas. A principal alteração foi o aumento da zona de padock e a criação de parques de estacionamento adjacentes à pista.





A organização do evento, a cargo do Centro Social Cultural e Recreativo de Poutena, prevê ter casa cheia, ultrapassando os 7500 espectadores contabilizados na edição anterior. A Câmara Municipal de Anadia e a Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro são os parceiros desta iniciativa, que conta também com o apoio do comércio local e de um grupo alargado de voluntários.