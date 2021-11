PROLON, a única dieta de imitação do jejum

Estudos mostram que a restrição calórica e uma dieta que simula o jejum podem ter efeitos positivos na saúde.

ProLon®, a Dieta de Imitação de Jejum®, é a primeira experiência no mundo a comprovar esses benefícios, evitando os riscos de um jejum apenas à base de água.

Valter Longo, professor da University of Southern California e diretor do Longevity Institute, já reconhecido entre as 50 pessoas mais influentes nos cuidados de saúde de 2018, nomeadas pelo "Time", focou os seus estudos na longevidade, no jejum e no impacto nutricional no envelhecimento.

Tudo começou há cerca de 3 décadas quando o Prof. Longo começou a estudar pessoas centenárias em todo o mundo e os seus locais de nascimento, as chamadas Zonas Azuis. Nas Zonas Azuis, a tradição dietética é um marco. Longo percebeu que a restrição calórica é a chave para obter efeitos positivos na prevenção de doenças crónicas e na saúde. A dieta Zonas Azuis, que o Prof. Longo adora chamar de "A dieta da longevidade" é pobre em calorias, rica em azeite mediterrânico, principalmente vegetariana, com pouco consumo de peixe, e, por vezes, evitando alimentos por um período específico.

Com inspiração nas suas provas científicas, o Prof. Longo cria um programa de refeições específico, que a maioria das pessoas pode seguir, com base na restrição calórica e na combinação de nutrientes. Estamos a falar da agora famosa Dieta de imitação de jejum® , disponível no mercado sob o nome de ProLon®. Quando não estamos a alimentar o nosso corpo, estamos num estado de jejum. A energia deve ser retirada das nossas reservas de glicogénio e massa gorda. O nosso corpo entra suavemente em cetose, um estado metabólico durante o qual as gorduras são decompostas e utilizadas como fonte de energia. Um protocolo inteligente de jejum pode ser capaz de agir sobre o processo de envelhecimento e o risco de certas doenças, promovendo a capacidade do corpo de se auto reparar. ProLon®, o exclusivo Dieta de imitação de jejum®,™ é o primeiro e único programa de refeições que passou por ensaios clínicos na University of Southern California e foi patenteado pelos seus efeitos antienvelhecimento. O programa de refeições de 5 dias fornece micro e macronutrientes na melhor quantidade para nutrir o corpo enquanto imita um estado de jejum. ProLon® é o seu segredo para jejuar e permite que coma alimentos saborosos enquanto o seu corpo entra num estado de jejum.

ProLon® vem em 5 caixas "grab and go" contendo produtos alimentícios (uma para cada dia). ProLon® é uma combinação de 5 dias de alimentos não geneticamente modificados, na sua maioria baseados em plantas, , sem glúten, que evita o sistema de deteção de alimentos do seu corpo, ajudando-o assim a atingir os seus objetivos de jejum através da aplicação de princípios de imitação de dietas de jejum.

A experiência secreta que uma restrição calórica como ProLon® oferece é conseguir a motivação graças à possibilidade de contar com um nutricionista que o acompanha remotamente antes, durante e depois da viagem ProLon® e partilha a prática com uma comunidade num grande evento europeu chamado "Semana do Jejum" .

Mais de 200 mil pessoas em todo o mundo já experimentaram o ProLon® de forma satisfatória.