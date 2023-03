Provas de ciclismo foram destaque nos desportos no norte de Portugal

No final da semana na qual se comemorou o Dia Internacional da Mulher, o ciclismo feminino português foi marcado por um evento relevantes para a modalidade.

O final de semana começou chuvoso, mas no domingo o sol veio dar às boas vindas aos atletas do ciclismo. Duas competições movimentaram concelhos do Norte do país e evidenciaram a vibração e a garra dos nossos atletas.

No feminino, realizou-se a 1ª Taça de Portugal, em Cantanhede. A equipa feminina Glassdrive / Chanceplus / Allegro teve representantes com alto desempenho na competição. A ciclista Cristiana Valente conquistou o primeiro lugar na categoria de elite. Aos 37 anos, ela fez uma brilhante prova e cortou a meta ao fim de 2:00:51 horas.

No certame masculino, deu-se a 26ª edição da Clássica da Primavera, na Póvoa do Varzim. Mauricio Moreira, da equipa masculina Glassdrive / Q8 / Anicolor, triunfou isolado, trazendo a primeira vitória da época para a estrutura. O ciclista concluiu os 145 quilómetros de prova em 3:33.14 horas, 20 segundos à frente do segundo lugar.