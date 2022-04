Região de Lafões inaugura uma nova era no Trial 4x4

Concelho de Oliveira de Frades estreia-se, reforçando a aposta nos desportos de aventura e de contacto com a natureza.

Pelas suas características e recursos naturais, o concelho de Oliveira de Frades tem potencial para se tornar um polo nacional de desportos de aventura e de contacto com a Natureza. Eventos como o BTT na Serra do Ladário, ou os desportos aquáticos no magnífico espelho de água da albufeira de Ribeiradio, serão complementados, a partir do próximo fim de semana, com uma prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4, que faz a sua estreia absoluta em Oliveira de Frades.





A elite da modalidade em Portugal visita a bela região de Lafões e em Oliveira de Frades tudo foi preparado ao detalhe para receber mais de 30 equipas, as suas famílias e amigos e os milhares de aficionados que habitualmente acompanham a caravana do CPT 4x4. No Parque Industrial de Oliveira de Frades, emoldurado por uma inesquecível paisagem natural, foi delineada uma pista com cerca de 2 kms de extensão e com obstáculos naturais, que certamente vão proporcionar um espetáculo memorável para os adeptos do Trial.





Depois do arranque em Lordelo (Paredes), a segunda jornada do CPT 4x4 decorre nos dias 9 e 10 de abril. No sábado, são feitas as verificações técnicas e administrativas e as viaturas serão expostas em parque fechado, nos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades. No domingo, a competição arranca de manhã, com o prólogo para qualificação de pré-grelha. A prova de Resistência arranca às 14h30.





Município com estratégia de longo prazo





A vinda do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 para Oliveira de Frades insere-se numa estratégia de longo prazo do Município local, que pretende criar um polo nacional de eventos de aventura e descoberta do território. Eventos, que no fundo, projetam o concelho e beneficiam todos os seus agentes económicos, da restauração, ao comércio e ao alojamento.

"O turismo de aventura e o turismo de Natureza têm cada vez mais procura e o concelho de Oliveira de Frades, pelas suas paisagens e características do território, reúne condições únicas para se afirmar como um destino de eleição", defende João Valério, presidente do Município de Oliveira de Frades. "As provas desportivas, para lá do seu caráter de competição, podem assumir um papel relevante na divulgação do território das suas potencialidades. Pretendemos no futuro organizar um evento onde esta prova de Trial 4x4 seja complementada com o trail running, os percursos pedestres, o BTT e demais desportos associados à Natureza. Um evento que possa servir de grande montra das potencialidades de Oliveira de Frades na área do desporto e do turismo."





O autarca local deixou também uma mensagem a todas as equipas e adeptos que se prepararam para visitar o concelho no próximo fim de semana: "Quero dar as boas-vindas a todos os pilotos e staff, bem como aos adeptos do desporto automóvel que visitarão Oliveira de Frades para este evento. Para além da competição, esperamos que desfrutem da nossa hospitalidade, da nossa gastronomia e da beleza paisagística. Faço votos para que a prova seja um sucesso, apelando a todos os aficionados que adotem um comportamento responsável respeitando as regras de segurança da competição", referiu João Valério, grande impulsionador do evento.