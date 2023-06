Ribeira de Pena recebeu Granfondo Terras de Basto

Prova decorreu no passado domingo com os ciclistas a percorrerem os quatro concelho da região num percurso selectivo e difícil.

Durante fim de semana a continuidade dos eventos de cicloturismo em massa, em Terras de Basto, ficou assegurada e encontrado o natural sucessor do emblemático Granfondo Senhora da Graça, fruto, igualmente, da parceria estabelecida entre a entidade Cabreira Solutions e as Câmaras Municipais das Terras de Basto e com o patrocinio da Proteu. Esta novidade permitiu a todos os participantes conhecerem um novo local de partida e chegada, percursos inéditos e perfil de etapa para todos os gostos.





Neste primeiro ano, com esta novo enquadramento, os anfitriões foram os ribeirapenenses e o cenário, apesar da "dureza" propiciada pelos vales profundos definidos pelo Tâmega e pelos seus afluentes, foi reiteradamente elogiado por todos.





A aposta da Cabreira Solutions vem sendo uma constante em Terras de Basto, fortes ligações do Diretor de Prova, João Cabreira, ao território, não só pelas suas conquistas desportivas aqui conseguidas, mas também "pela reciprocidade de mais-valias com o desenvolvimento de turismo ativo trazido pela dinâmica aqui desenvolvida, mas também pela forma como os concelhos têm dado, ao longo dos tempos, a possibilidade à Cabreira Solutions de criar e inovar, trazendo para o terreno eventos que rapidamente se tornam referência, pela beleza e carisma do território e pela hospitalidade das suas gentes."





Já o Presidente de Câmara de Ribeira de Pena, João Noronha, no seu discurso de boas-vindas, enalteceu o "empenho de todo o Staff e qualidade organizativa do evento" e marcou o arranque deste Granfondo Terras de Basto com o saber-receber típico dos ribeirapenenses, estabelecendo, desde logo, o compromisso e vontade de fazer regressar todos os participantes e familiares noutros contextos e momentos.





O Presidente da ProBasto e edil de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, assegurou que "o retorno deste tipo de iniciativas associado à exposição mediática que estes eventos têm, são registos que colmatam o investimento a curto, médio e a longo prazo de todo o território envolvente das Terras de Basto e que o profissionalismo da Cabreira Solutions lhes confere garantias e traduz esse mesmo sucesso, plasmado em dados estatísticos de relevo."





Desportivamente, o destaque vai para os vencedores das classificações gerais das três distâncias. No minifondo, o vianense Igor Alves (Proteu Cycling Team/Casa do Povo de Retorta) foi o vencedor, no feminino, destacou-se Ana Frias (Love Tiles); na distância intermédia, ou seja, no mediofondo, superiorizou-se o valonguense Nuno Torres (Secai/Geoinerte/Gaiabike), no feminino, a vitória sorriu à famalicense Daniela Pereira (Brinox). Já na distância rainha, o granfondo, teve vitórias espanholas: no masculino, para o atleta de Ourense David Mayo Vivas (Cadão/Soutense/Rematelaborado) e entre as senhoras, a vitória deste granfondo foi para Eva Ortega (Ind).