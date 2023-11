Salão Automóvel e do Motociclo Antigo em Aveiro

O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro acolhe no próximo fim-de-semana (02 e 03 de Dezembro) a 18.ª edição do Salão Automóvel e Motociclo Antigo - Clássico - Sport, numa organização da Associação dos Amigos dos Carochas de Aveiro onde são esperados mais de 200 expositores, num evento que atrai anualmente milhares de coleccionadores e aficionados dos automóveis e das motos antigas.

A Associação dos Amigos dos Carochas de Aveiro volta a organizar o salão, numa edição que promete, como sempre, ser um espaço de troca e comercialização de carros, motociclos e peças antigas. Este é evento muito dedicado aos coleccionadores e apaixonados dos clássicos, mas também tem adeptos num público que gosta de visitar este tipo de eventos apenas com a curiosidade de ver as relíquias de duas ou quatro rodas.





O 18º Salão Automóvel e Motociclo Antigo - Clássico – Sport de Aveiro decorre este sábado e domingo, entre as 10 e as 20h no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, e conta com a presença de duas centenas expositores nacionais e estrangeiros. A entrada é gratuita.





Um dos momentos altos da edição de 2023 será como em anos anteriores, a Super Especial António Nogueira – antigo piloto de velocidade e montanha, diversas vezes campeão nacional ao volante de carros como o Porsche 911 GT2, o Marcos LM 600 ou Ford Capri RS3400, que há vários anos é homenageado, com esta prova, pela associação aveirense - num circuito fechado com aproximadamente um quilómetro de extensão onde o público presente vê a classificativa do princípio ao fim. Estão inscritos 55 pilotos.





O sábado de manhã está reservado para as verificações técnicas e para os treinos livres (às 12h), estando ainda previsto o Drift/Motor Show - que acontece por diversas vezes ao longo do fim-de-semana, e o desfile do Clube Porsche Portugal com uma prova cronometrada, já durante a tarde, às 15 horas realiza-se o apuramento para a Meia-Final da Super Especial.





No domingo durante a manhã, acontece a meia-final com hora marcada para as 10h30m (terá a duração de 90 minutos). A grande final será na tarde de domingo, com início às 15h e o final previsto para as 17 horas. A cerimónia de pódio acontece às 18h e marca o final da décima oitava edição do Salão Automóvel e Motociclo Antigo - Clássico – Sport de Aveiro.