Scalabis Night Race enche as ruas de Santarém

Nesta corrida noturna há desporto, vinho tinto, pampilhos, bifanas e muita animação por toda a capital ribatejana.

A 8ª edição da W Shopping Scalabis Night Race espera receber no próximo sábado, dia 22 de abril, cerca de 4.200 pessoas para iluminar e percorrer o centro histórico de Santarém com as famosas camisolas fluorescentes.

A corrida organizada pela Associação Scalabis Night Runners Club, com o apoio do W Shopping e do Município de Santarém, tem um percurso de aproximadamente 10 km, com início às 21h e partida e chegada no Jardim da Liberdade e ainda, uma caminhada, a Mini Race, que acontece às 19h, com cerca de 5 km. Para os mais jovens, a partir das 15h, existe um conjunto de provas, que formam a corrida Kids Race.

Este ano ainda não temos definido o padrinho da prova, mas já tivemos por ex. o atleta ribatejano, campeão mundial e medalhado olímpico, Rui Silva. Para além da corrida, os participantes são presenteados com ruas luminosas e uma dúzia de grupos musicais a atuar em pontos estratégicos, por onde vão passar milhares de camisolas pretas e amarelas que fazem reviver o espírito dos treinos desta associação e desfrutar da presença de campinos, fandango e ainda, provar vinho tinto, os melhores pampilhos do mundo e a bela da bifana.





Grande parte do percurso desta corrida ocorre em torno do Centro Histórico de Santarém, que passa pela Escola Prática de Cavalaria, de onde partiu Salgueiro Maia e os seus 240 homens na madrugada de 25 de Abril e partida e chegada no Jardim da Liberdade.

Luís Morgado, Presidente da Direção da Associação Scalabis Night Runners Club e um dos responsáveis pela organização da W Shopping Scalabis Night Race refere que "o facto das inscrições estarem quase esgotadas são espelho do sucesso que esta corrida já carrega. Para além disso, acaba por ser uma festa onde se alia a vontade de fazer desporto à diversão, sendo inovadora ao se conseguir mesclar o conceito da corrida através dos prazeres que proporciona, desde as atividades de animação ao longo do percurso, à beleza e riqueza cultural da cidade de Santarém, que se estende à participação de toda a família".

A última edição da Scalabis Night Race contou com mais de 4.200 participantes e centenas de populares que vieram dar luz e cor à cidade, tendo sido distribuídos ao longo da corrida mais de 30 litros de vinho e igualmente, mais de 4.200 pampilhos e 4.200 bifanas.