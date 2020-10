Após 36 anos de existência, a SEAT Leiribéria chega a Caldas da Rainha, obtendo assim o segundo pólo da empresa no distrito de Leiria. Com a aquisição da empresa pelo Grupo AMConfraria em 2016, o interesse por esta cidade foi imediatamente manifestado.

Em 2017, recebemos o convite por parte da SEAT para começar a dar vida ao projeto nesta cidade, pelo que de imediato fomos marcando presença em eventos de forte relevância na região.





O objetivo por criar um pólo da Leiribéria em Caldas da Rainha prendeu-se desde inicio com a vontade de assegurar aos nossos clientes desta zona um serviço de proximidade e de excelência, para além da possibilidade de apresentar soluções mais competitivas no mercado. Possuímos uma equipa motivada para servir o cliente e reconquistar a sua confiança após vários anos sem representação da marca neste local.





O nosso compromisso honra um dos principais valores do Grupo AMConfraria: a relação de excelência com os nossos clientes. Assim sendo, o futuro está destinado à conquista desta cidade e de todos os cidadãos, que escolheram a SEAT para integrar a sua vida por se identificarem com o espírito jovem da marca.





Até ao final do ano, e de forma a dar oportunidade de agendar a manutenção dos veículos dos nossos clientes de Caldas da Rainha, temos em vigor algumas campanhas de oficina que englobam a manutenção de veículos com mais de 5 anos, 50% de desconto em peças de desgaste e ainda a oferta de uma higienização com recurso à Tecnologia de Ozono.





Para além do espaço de reparação e manutenção automóvel, será possível conhecer os vários produtos de mobilidade SEAT, dos quais se destaca a nova gama SEAT Leon mas também o SEAT Ibiza, dois modelos fundamentais e icónicos da marca espanhola. Para além destes, será ainda possível conhecer a gama SUV como o SEAT Arona, Ateca e o mais recente modelo SEAT Tarraco.





A inauguração, "simbólica" devido às restrições decretadas no âmbito da pandemia, contou com a presença do diretor geral da SEAT Portugal, David Gendry, e do diretor de vendas, João Borrego.