Segunda edição do Termas Motorfest reforça sucesso

O Termas Motorfest voltou a levar milhares de pessoas à maior estância termal do país, as Termas de São Pedro do Sul.

Um Programa diversificado atraiu adeptos de várias gerações, num fim de semana de bem-estar, gastronomia e competição.Carlos Matos e Beatriz Pinto (Skoda Fabia R5) venceram Rali Cidade Termal e subiram ao pódio em São Pedro do Sul acompanhados pelos irmãos António e Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) e pelos espanhóis Jorge Perez e Unai Conde (Porsche 991 GT3 Cup).





Em 2022, o Termas Motorfest tinha inaugurado um novo conceito na Península Ibérica ao aliar a cultura em torno do automóvel, a um programa de termalismo, gastronomia e descoberta do território. Este fim de semana, o evento organizado pelo Município de São Pedro do Sul e pela Promolafões reforçou esse estatuto, levando largos milhares de aficionados à região de Lafões e às famosas Termas, cujas potencialidades se estendem desde a hotelaria de excelência – com cerca de 2.000 camas num raio de um quilómetro – até às cénicas Montanhas Mágicas, que receberam um passeio de automóveis emblemáticos.





O programa abriu oficialmente na sexta-feira, no histórico Balneário Rainha D. Amélia, com a presença de representantes do Município, do Turismo Centro de Portugal e da C.I.M. Viseu Dão Lafões. Na cerimónia, foram entregues Prémios de Reconhecimento de Carreira a seis figuras do desporto automóvel em Portugal: Pedro Matos Chaves (piloto), Sérgio Paiva (navegador), António Catarino (jornalista), Artur Bastos (preparador), Armindo Cerqueira (fotógrafo) e a Revista Topos e Clássicos, representada pelo seu diretor, Hugo Reis. Na ocasião, José Correia, o mentor do Termas Motorfest, também entregou uma obra de arte personalizada a Inês Ponte, embaixadora do evento e única mulher a sagrar-se campeã nacional de ralis, ao lado de José Pedro Fontes.





Na noite de sexta-feira, no emblemático Grande Hotel das Termas, realizou-se um jantar-tertúlia onde os convidados puderam partilhar histórias e experiências da sua vivência no automobilismo, com participação também do ex-campeão nacional de ralis Bernardo Sousa, que desfrutou do Termas Motorfest acompanhado pela namorada, Bruna Gomes.





No sábado e no domingo, sucederam-se várias experiências artísticas, culturais, gastronómicas e de descoberta do território, como o Passeio Montanhas Mágicas, que incluiu modelos de diferentes eras da indústria automóvel, desde um Nash de 1945, até um moderno Porsche 911 GT3 RS, passando pelo Renault 5 Turbo, Toyota GR Supra, BMW M3, Ford Escort, Renault Clio Williams, Ford Mustang, MINI JCW GP, Fiat Panda, entre vários outros ícones da cultura automóvel.





A segunda edição do Rali Cidade Termal também voltou a levar milhares de adeptos aos troços de asfalto de São Pedro do Sul, começando no sábado, com a sempre popular AQVA Street Stage, nas margens do Rio Vouga. No domingo, Carlos Matos e Beatriz Pinto confirmaram a vitória na prova, a segunda consecutiva do ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes, que se estreava ao volante de um Skoda Fabia R5 acabado de chegar a São Pedro do Sul. António Cruz Monteiro e a irmã, Ana Cruz Monteiro, também estiveram em excelente nível com o Peugeot 208 T16, ganhando uma classificativa e terminando no 2.º posto, na frente do rápido piloto espanhol Jorge Perez, que se estreava ao volante de um mais recente Porsche 991 GT3 Cup, navegado pelo compatriota Unai Conde.