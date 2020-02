SEL Sabor do Ano 2020

A SEL conquista o reconhecimento dos consumidores com os seus produtos de Porco Alentejano da marca VARANEGRA

O Mercado da Ribeira, em Lisboa, será o palco da entrega de prémios de mais uma edição do Sabor do Ano, o selo que certifica o sabor dos alimentos através de provas cegas feitas pelos consumidores. No total, foram distinguidas 30 empresas do setor alimentar, entre fabricantes e retalhistas, e entregues 142 prémios.









SEL conquista o reconhecimento dos consumidores com os seus produtos de Porco Alentejano da marca VARANEGRA Chouriço de Carne SEM Aditivos e o Presunto 100% de Porco Alentejano.

O mercado é muito dinâmico e encontramos neste prémio uma forma de nos distinguirmos das marcas concorrentes. Aceitamos muito bem ir a concurso e testar os nossos produtos em comparação com os da concorrência.