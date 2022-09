Sevilha estabelece parceria com FootballISM

O Sevilha e o FootballISM firmaram uma parceria com o objetivo de estreitar uma ligação que se iniciou ainda em 2019. A plataforma de Sports Tech está implementada na formação e plantel sénior do clube, maximizando a performance desportiva de atletas e os recursos da academia e do futebol profissional.Este reforço da integração da plataforma vai permitir impulsionar a gestão desportiva, melhorar o rendimento da equipa e rentabilizar as plataformas e infraestruturas do clube. Com o FootballISM o Sevilha pretende continuar o seu caminho enquanto referência na gestão desportiva mundial.Como explica Filipe Esteves, Head of FootballISM, "esta parceria permite que o Sevilha FC otimize processos, unifique metodologias de trabalho, melhore a organização das diferentes equipas, bem como a comunicação entre os diferentes órgãos técnicos responsáveis pelas mesmas. Permite ainda um fluxo de informação que melhore o trabalho diário. Graças aos dados (objetivos e subjetivos) recolhidos ao longo do tempo durante os treinos e jogos, o clube poderá comparar as evoluções dos jogadores, tomar decisões rápidas e ter informações disponíveis para identificar diferentes situações e cenários para antecipar e oferecer soluções.""Só assim cada clube poderá ajudar no desenvolvimento – técnico, físico e tático - de cada um de seus jogadores.", conclui.Segundo José Maria Cruz Gallardo, Head of R&D do Sevilha FC: "A nossa sociedade está a passar por um profundo processo de transformação na sistematização de trabalho, questão que se acentuou com a pandemia. As organizações, principalmente as desportivas, não podem funcionar como há 5, 10 ou 20 anos. Não serão eficazes, eficientes e ou competitivas.Quando desenvolvemos o projeto ISM não estávamos a pensar em adquirir ou desenvolver uma plataforma, estávamos a planear em transformar os nossos processos de trabalho. Este não é um processo simples, há muitas variáveis ??que têm de ser levadas em conta, como a própria resistência à mudança. Mas vale a pena. No ISM encontrámos muitos dos recursos que acreditamos que os nossos processos de trabalho devem conter: uso da plataforma em qualquer dispositivo, capacidade de partilhar e conectar informações dentro da organização, suporte em tecnologias colaborativas, criação de know-how próprio da estrutura, habilidade trabalhar em equipe, e uma longa lista de melhorias focadas no resultado - otimizar o desempenho dos nossos atletas."Ao longo dos anos, o FootballISM tem vindo a melhorar a performance, os procedimentos e os resultados do clube e, em paralelo, esta parceria tem acrescentado valor à plataforma com a sugestão de novas funcionalidades, tais como a busca avançada no scouting, objetivos de treino e planeamento de residência.